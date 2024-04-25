https://crimea.ria.ru/20240425/arestovan-esche-odin-figurant-po-delu-zamministra-oborony-ivanova-1136836591.html

Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова

Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы арестовал третьего фигуранта по делу заместителя министра обороны РФ Иванова, Александр Фомин отправлен под стражу на два месяца. Об этом... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T09:31

2024-04-25T09:31

2024-04-25T09:52

тимур иванов

взятка

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы арестовал третьего фигуранта по делу заместителя министра обороны РФ Иванова, Александр Фомин отправлен под стражу на два месяца. Об этом сообщается в ТГ-канале судов общей юрисдикции города Москвы.По версии следствия, Фомин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).Следствие полагает, что Фомин находился в доверительных отношениях с Ивановым и, действуя в составе организованной группы, оказал ему, Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера - освободил от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий.Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера, отмечается в сообщении.Накануне по делу о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым под стражу был отправлен Сергей Бородин. Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал на два месяца замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://crimea.ria.ru/20240424/peskov-prokommentiroval-arest-zamglavy-minoborony-1136803505.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур иванов, взятка, министерство обороны рф, новости, москва, закон и право