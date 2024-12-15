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Новая порция ненастья и сюрпризы: прогноз погоды в Крыму на неделю

Новая порция ненастья и сюрпризы: прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Новая порция ненастья и сюрпризы: прогноз погоды в Крыму на неделю

Неделя начнется с обложных дождей, которые во второй половине сменит солнечная погода и тепло до +14, не характерное для Крыма в этот период года. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T18:02

2024-12-15T18:02

2024-12-15T19:01

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крым

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погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Неделя начнется с обложных дождей, которые во второй половине сменит солнечная погода и тепло до +14, не характерное для Крыма в этот период года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, после похолодания и гололедных явлений с прояснениями на выходных природа опять подготовит Крыму "сюрпризы" на следующей неделе.Так, в понедельник циклонический вихрь и холодный фронт обрушат новую порцию ненастья на полуостров.Во вторник ночью температурная картина примерно такая же: +1… +6. А уже днем благодаря теплому фронту, в котором окажется и Крым, потеплеет до +6… +11.Осадки начнут ослабевать, но не прекратятся.В среду погода останется дождливой, но станет теплее: ночью +3… +8, а днем +7… +12.А уже днем в четверг выглянет солнце, температура повысится до +7… +12, +8… +13.Примечательным при этом будет на следующей неделе количество осадков, заметил он.По прогнозу Тишковца, в Симферополе за предстоящую неделю их выпадет около 32 мм, на южном побережье Крыма до 39 – 44 мм, на остальной части полуострова от 9 до 14 мм."И это достаточно значимо, если учитывать месячную норму для Крыма – 54 мм. Особенно для Южного берега Крыма, где будет если не месячная норма, что 2/3 от положенного. Так что небесной влаги Крым получит много", - говорит эксперт.При этом ветры снова усилятся до штормовых показателей, особенно в середине недели". Самые ветреные дни – вторник (до 13 м/с) и среда (до 15 м/с), уточнил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима Мороз и гололед в Крыму: ситуация на дорогах Как в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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