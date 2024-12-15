https://crimea.ria.ru/20241215/ekipazh-tankera-volgoneft-239-evakuiruyut-v-taman-1142634980.html

Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань

Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань

14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T17:17

2024-12-15T17:17

2024-12-15T17:18

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

тамань

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости крыма

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. 14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани. Об этом сообщает МЧС России.По данным ведомства, дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.Связь с экипажем танкера поддерживается, уточнили в ведомстве.Ранее в республиканском главке МЧС России сообщили, что Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.В воскресенье утром в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 15 человек и "Волгонефть-239", на его борту находится экипаж из 14 человек, сообщили в Морспасслужбе. Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 балов судна получили повреждения и запросили помощь.Как стало известно позже, с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, еще один погиб. По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела. Одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе

https://crimea.ria.ru/20241215/mishustin-sozdal-rabochuyu-gruppu-po-likvidatsii-chp-s-tankerami-v-chernom-more-1142634522.html

тамань

керченский пролив

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танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, тамань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, керченский пролив