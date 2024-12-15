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Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань
Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань
14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T17:17
2024-12-15T17:18
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
тамань
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости крыма
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. 14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани. Об этом сообщает МЧС России.По данным ведомства, дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.Связь с экипажем танкера поддерживается, уточнили в ведомстве.Ранее в республиканском главке МЧС России сообщили, что Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.В воскресенье утром в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 15 человек и "Волгонефть-239", на его борту находится экипаж из 14 человек, сообщили в Морспасслужбе. Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 балов судна получили повреждения и запросили помощь.Как стало известно позже, с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, еще один погиб. По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела. Одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
https://crimea.ria.ru/20241215/mishustin-sozdal-rabochuyu-gruppu-po-likvidatsii-chp-s-tankerami-v-chernom-more-1142634522.html
тамань
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танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, тамань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, керченский пролив
Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань

14 членов экипажа "Волгонефть 239" планируют эвакуировать в порт Тамань

17:17 15.12.2024 (обновлено: 17:18 15.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. 14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани. Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.
"14 членов экипажа находятся на судне. Планируется эвакуация", - проинформировали в МЧС.
Связь с экипажем танкера поддерживается, уточнили в ведомстве.
Ранее в республиканском главке МЧС России сообщили, что Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.
В воскресенье утром в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 15 человек и "Волгонефть-239", на его борту находится экипаж из 14 человек, сообщили в Морспасслужбе. Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 балов судна получили повреждения и запросили помощь.
Как стало известно позже, с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, еще один погиб. По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела. Одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
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16:52
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ТанкерТанкер "Волгонефть-212"Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеТаманьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости КрымаКерченский пролив
 
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Заголовок открываемого материала
17:19Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков
17:17Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань
17:04Крымский мост сейчас: очередь удвоилась за час
16:52Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море
16:14Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
16:00Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе
15:51Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков
15:08В Севастополе из-за погоды перекрыт рейд
15:02Стабилизация страны: в Южной Корее предложили создать совет правительства
14:45ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиков
14:37Один погиб и 13 моряков эвакуированы с танкера "Волгонефть 212"
14:25Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР
14:16Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела
13:55Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС
13:35Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
13:20Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
13:11Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
12:46ЧП в Керченском проливе: на борту тонущего танкера 13 человек
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