https://crimea.ria.ru/20241216/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-utro-ponedelnika-1142638663.html
Крымский мост: оперативная обстановка на утро понедельника
Крымский мост: оперативная обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Крымский мост: оперативная обстановка на утро понедельника
Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T07:16
2024-12-16T07:16
2024-12-16T07:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне днем на мостовом переходе со стороны Краснодарского края в очереди скопились порядка 200 транспортных средств. Ждать проезда приходилось около часа. Со стороны Керчи очередей не наблюдалось.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика, керчь, тамань
Крымский мост: оперативная обстановка на утро понедельника
Крымский мост свободен для проезда