https://crimea.ria.ru/20241216/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-utro-ponedelnika-1142638663.html

Крымский мост: оперативная обстановка на утро понедельника

Крымский мост: оперативная обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Крымский мост: оперативная обстановка на утро понедельника

Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T07:16

2024-12-16T07:16

2024-12-16T07:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне днем на мостовом переходе со стороны Краснодарского края в очереди скопились порядка 200 транспортных средств. Ждать проезда приходилось около часа. Со стороны Керчи очередей не наблюдалось.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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