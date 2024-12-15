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Искривление носовой перегородки: в каких случаях это опасно и почему - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Искривление носовой перегородки: в каких случаях это опасно и почему
Искривление носовой перегородки: в каких случаях это опасно и почему - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Искривление носовой перегородки: в каких случаях это опасно и почему
Искривление носовой перегородки –патология, которая встречается у 90% населения, при этом операционное вмешательство требуется не всегда. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T20:07
2024-12-15T20:07
радио "спутник в крыму"
здоровье
крым
новости крыма
эльзара языджиева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Искривление носовой перегородки –патология, которая встречается у 90% населения, при этом операционное вмешательство требуется не всегда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.По ее словам, искривление носовой перегородки, то есть изменение формы костной или хрящевой части структуры, разделяющей полость носа надвое, встречается у 90% населения. Степень выраженности такой патологии бывает разной, и в зависимости от нее, а также от жалоб выполняются оперативные вмешательства, сказала врач.Необходимость в оперативном вмешательстве в данном случае объясняется опасностью развития разного рода заболеваний ЛОР-органов, таких как вазомоторные риниты, хронические гаймориты, фарингиты и седативные отиты.Выравнивают носовую перегородку разными методами: изменяя положение только хрящевой или только костной части, возможен также комплексный подход."На данный момент используется современная видеоэндоскопическая техника. Есть полный доступ к полости носа, всем скрытым и явным дефектам. И уже отталкиваясь от картины, выполняется операция", – рассказала Языджиева.Тем людям, у которых нет показаний к операции, поможет облегчить состояние применение сосудосуживающих капель – по назначению врача и в соответствии с рекомендациями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему закладывает нос: врач назвал необычную причину В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей Бюрократическую нагрузку на врачей и педагогов нужно снизить – Путин
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РИА Новости Крым
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здоровье, крым, новости крыма, эльзара языджиева
Искривление носовой перегородки: в каких случаях это опасно и почему

Врач рассказала об опасности встречающейся у 90% людей патологии

20:07 15.12.2024
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкПризыв в ВС РФ начался в Крыму
Призыв в ВС РФ начался в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Искривление носовой перегородки –патология, которая встречается у 90% населения, при этом операционное вмешательство требуется не всегда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.
По ее словам, искривление носовой перегородки, то есть изменение формы костной или хрящевой части структуры, разделяющей полость носа надвое, встречается у 90% населения. Степень выраженности такой патологии бывает разной, и в зависимости от нее, а также от жалоб выполняются оперативные вмешательства, сказала врач.
"Если перегородка искривлена, но полноценному дыханию это не мешает, об оперативном лечении речи не идет. Но если это выраженный дефект с затруднением дыхания, то в данном случае ровнять перегородку обязательно", – пояснила Языджиева.
Необходимость в оперативном вмешательстве в данном случае объясняется опасностью развития разного рода заболеваний ЛОР-органов, таких как вазомоторные риниты, хронические гаймориты, фарингиты и седативные отиты.
"Также встречаются острые и адгезивные отиты с нарушением вследствие этого слуха, что ничем не компенсируется, так как вылечить слуховой нерв полностью невозможно", – отметила врач.
Выравнивают носовую перегородку разными методами: изменяя положение только хрящевой или только костной части, возможен также комплексный подход.
"На данный момент используется современная видеоэндоскопическая техника. Есть полный доступ к полости носа, всем скрытым и явным дефектам. И уже отталкиваясь от картины, выполняется операция", – рассказала Языджиева.
Тем людям, у которых нет показаний к операции, поможет облегчить состояние применение сосудосуживающих капель – по назначению врача и в соответствии с рекомендациями.
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