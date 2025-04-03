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Из Бреста в Керчь пройдет автопробег памяти защитника крепости Фомина - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Из Бреста в Керчь пройдет автопробег памяти защитника крепости Фомина
Из Бреста в Керчь пройдет автопробег памяти защитника крепости Фомина - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Из Бреста в Керчь пройдет автопробег памяти защитника крепости Фомина
В середине мая из Бреста в Керчь двинется большой автопробег, посвященный первому политруку героической Брестской крепости Ефиму Фомину. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T07:37
2025-04-03T07:46
белоруссия
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80 лет победы
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В середине мая из Бреста в Керчь двинется большой автопробег, посвященный первому политруку героической Брестской крепости Ефиму Фомину. Об этом в ходе видеомоста Минск – Москва – Симферополь – Севастополь "Единение народов Беларуси и России: 80 лет общей Победы в Великой Отечественной войне" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты Крыма Роман Чегринец."У Крыма и Беларуси общая историческая память и боль. В мире нет больше таких территорий, где на такой относительно маленькой географической территории находятся по два города-героя. Это Севастополь и Керчь в Крыму и крепость-герой Брест и город Минск в Беларуси. Крепость-герой Брест и город-герой Керчь объединяются общей исторической трагедией, которая была в крепости и в Аджимушкайских каменоломнях", – уверен общественный деятель.Он сказал, что в настоящий момент готовится большой автопробег, который состоится после 9 мая. В середине месяца колонны машин стартуют из Бреста, пройдут через Россию и приедут в Керчь.Глава белорусской общины Крыма также подчеркнул, что множество нитей человеческих судеб периода Великой Отечественной связывают Крым и Белоруссию. Так, многие белорусы защищали и освобождали Крым, и наоборот – маршем освободителей по дорогам военной Белоруссии шли солдаты – жители полуострова."И сейчас этнические белорусы сражаются на полях СВО. После нашей победы проведем историческую параллель между теми нашими дедами, которые сражались в Великую Отечественную, и нашими отцами, братьями и сыновьями, которые сражаются на полях СВО сейчас", – подытожил спикер пресс-центра РИА Новости Крым.Ефим Моисеевич Фомин, уроженец Лиозненского уезда Витебской губернии, один из руководителей обороны Брестской крепости в июне 1941 года. В 1936-38 годах работал на партийных должностях в Феодосии, затем в Симферополе, где занимал должность инструктора политотдела 3-й стрелковой дивизии и комиссара 9-го стрелкового полка.В марте 1941 года был переведен в Брест на должность заместителя командира 84-го стрелкового полка 6-й Орловской Краснознаменной стрелковой дивизии. 22 июня 1941 возглавил оборону Брестской крепости в кольцевой казарме на участке у Холмских ворот. 24 июня 1941 – заместитель командира штаба обороны крепости. 5 июля 1941 попал в плен, был выдан предателем и расстрелян фашистами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белоруссия, керчь, роман чегринец, новости, новости крыма, 80 лет победы, великая отечественная война
Из Бреста в Керчь пройдет автопробег памяти защитника крепости Фомина

Из Бреста в Керчь в середине мая пройдет автопробег памяти Ефима Фомина

07:37 03.04.2025 (обновлено: 07:46 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"
Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В середине мая из Бреста в Керчь двинется большой автопробег, посвященный первому политруку героической Брестской крепости Ефиму Фомину. Об этом в ходе видеомоста Минск – Москва – Симферополь – Севастополь "Единение народов Беларуси и России: 80 лет общей Победы в Великой Отечественной войне" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты Крыма Роман Чегринец.
"У Крыма и Беларуси общая историческая память и боль. В мире нет больше таких территорий, где на такой относительно маленькой географической территории находятся по два города-героя. Это Севастополь и Керчь в Крыму и крепость-герой Брест и город Минск в Беларуси. Крепость-герой Брест и город-герой Керчь объединяются общей исторической трагедией, которая была в крепости и в Аджимушкайских каменоломнях", – уверен общественный деятель.
Он сказал, что в настоящий момент готовится большой автопробег, который состоится после 9 мая. В середине месяца колонны машин стартуют из Бреста, пройдут через Россию и приедут в Керчь.

"Мы этот автопробег хотим посвятить одному человеку, жизнь которого в Крыму недостаточно освещена, а в Бресте я много про него слышал. Мы хотим привлечь внимание к имени Ефима Фомина, первого политрука Брестской крепости, который погиб, ее защищая. А перед Брестом он служил в Симферополе и Феодосии", – сказал Чегринец.

Глава белорусской общины Крыма также подчеркнул, что множество нитей человеческих судеб периода Великой Отечественной связывают Крым и Белоруссию. Так, многие белорусы защищали и освобождали Крым, и наоборот – маршем освободителей по дорогам военной Белоруссии шли солдаты – жители полуострова.
"И сейчас этнические белорусы сражаются на полях СВО. После нашей победы проведем историческую параллель между теми нашими дедами, которые сражались в Великую Отечественную, и нашими отцами, братьями и сыновьями, которые сражаются на полях СВО сейчас", – подытожил спикер пресс-центра РИА Новости Крым.
Ефим Моисеевич Фомин, уроженец Лиозненского уезда Витебской губернии, один из руководителей обороны Брестской крепости в июне 1941 года. В 1936-38 годах работал на партийных должностях в Феодосии, затем в Симферополе, где занимал должность инструктора политотдела 3-й стрелковой дивизии и комиссара 9-го стрелкового полка.
В марте 1941 года был переведен в Брест на должность заместителя командира 84-го стрелкового полка 6-й Орловской Краснознаменной стрелковой дивизии. 22 июня 1941 возглавил оборону Брестской крепости в кольцевой казарме на участке у Холмских ворот. 24 июня 1941 заместитель командира штаба обороны крепости. 5 июля 1941 попал в плен, был выдан предателем и расстрелян фашистами.
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БелоруссияКерчьРоман ЧегринецНовостиНовости Крыма80 лет ПобедыВеликая Отечественная война
 
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