https://crimea.ria.ru/20250410/final-svoego-dela--v-kerchi-podveli-itogi-obrazovatelnoy-programmy-1145581489.html
Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы
Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы
В Керчи подвели итоги обучающей программы "СВОе дело". Площадкой для проведения мероприятия стал реабилитационный центр для участников спецоперации в поселке... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T19:13
2025-04-10T19:13
2025-04-10T19:13
крым
керчь
общество
участники сво
новости крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145581311_0:0:1845:1039_1920x0_80_0_0_1e9706c3e77d0ba6d0ba21cf423b3136.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Керчи подвели итоги обучающей программы "СВОе дело". Площадкой для проведения мероприятия стал реабилитационный центр для участников спецоперации в поселке Подмаячный, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.На финальный этап со всего полуострова приехали около 40 ветеранов и членов их семей."СВОе дело" – образовательная программа для ветеранов спецоперации и членов их семей. На курсах участники слушают лекции по экономике, менеджменту, бухгалтерскому и предпринимательскому делу, а также техническим специальностям.На полуострове эта программа работает через центр "Мой бизнес" уже третий год. Около половины "выпускников" уже пользуется всеми социальными и льготными поддержками в части ведения собственного бизнеса."Образовательная программа "СВОе дело" имеет высокий показатель. Достаточно высокую получило оценку на федеральном уровне. На ближайшем форуме центров "Мой бизнес" одна из секций будет как раз-таки посвящена практике фонда поддержки предпринимательства Республики Крым по организации именно такой образовательной программы "СВОе дело", – рассказал заместитель министра экономического развития Крыма Сергей Королев.Это уже третий выпуск. В дальнейшем программу планируют развивать и в других регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательство"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявкиВ Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семей
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145581311_446:0:1845:1049_1920x0_80_0_0_7800cff44c23a0769628a25e0fd3432b.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, общество, участники сво, новости крыма, видео, видео
Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы
В Керчи подвели итоги обучающей программы "СВОе дело"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым.
В Керчи подвели итоги обучающей программы "СВОе дело". Площадкой для проведения мероприятия стал реабилитационный центр для участников спецоперации в поселке Подмаячный, сообщает корреспондент РИА Новости Крым
.
На финальный этап со всего полуострова приехали около 40 ветеранов и членов их семей.
"Настолько полезное мероприятия, на самом деле. Большая, действительно, проблема после службы вернуться в гражданскую жизнь. Не просто вернуться, а быть полезным и обществу, и семье, всем. Найти свое направление, свой путь. И эта программа просто огромную помощь в этом оказывает", – рассказал ветеран СВО Андрей Ткаченко.
"СВОе дело" – образовательная программа для ветеранов спецоперации и членов их семей. На курсах участники слушают лекции по экономике, менеджменту, бухгалтерскому и предпринимательскому делу, а также техническим специальностям.
На полуострове эта программа работает через центр "Мой бизнес" уже третий год. Около половины "выпускников" уже пользуется всеми социальными и льготными поддержками в части ведения собственного бизнеса.
"Образовательная программа "СВОе дело" имеет высокий показатель. Достаточно высокую получило оценку на федеральном уровне. На ближайшем форуме центров "Мой бизнес" одна из секций будет как раз-таки посвящена практике фонда поддержки предпринимательства Республики Крым по организации именно такой образовательной программы "СВОе дело", – рассказал заместитель министра экономического развития Крыма Сергей Королев.
Это уже третий выпуск. В дальнейшем программу планируют развивать и в других регионах России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: