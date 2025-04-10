https://crimea.ria.ru/20250410/final-svoego-dela--v-kerchi-podveli-itogi-obrazovatelnoy-programmy-1145581489.html

Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы

Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы

В Керчи подвели итоги обучающей программы "СВОе дело". Площадкой для проведения мероприятия стал реабилитационный центр для участников спецоперации в поселке... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T19:13

2025-04-10T19:13

2025-04-10T19:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Керчи подвели итоги обучающей программы "СВОе дело". Площадкой для проведения мероприятия стал реабилитационный центр для участников спецоперации в поселке Подмаячный, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.На финальный этап со всего полуострова приехали около 40 ветеранов и членов их семей."СВОе дело" – образовательная программа для ветеранов спецоперации и членов их семей. На курсах участники слушают лекции по экономике, менеджменту, бухгалтерскому и предпринимательскому делу, а также техническим специальностям.На полуострове эта программа работает через центр "Мой бизнес" уже третий год. Около половины "выпускников" уже пользуется всеми социальными и льготными поддержками в части ведения собственного бизнеса."Образовательная программа "СВОе дело" имеет высокий показатель. Достаточно высокую получило оценку на федеральном уровне. На ближайшем форуме центров "Мой бизнес" одна из секций будет как раз-таки посвящена практике фонда поддержки предпринимательства Республики Крым по организации именно такой образовательной программы "СВОе дело", – рассказал заместитель министра экономического развития Крыма Сергей Королев.Это уже третий выпуск. В дальнейшем программу планируют развивать и в других регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательство"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявкиВ Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, общество, участники сво, новости крыма, видео, видео