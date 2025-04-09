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Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательство

Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательство - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательство

В Крыму сегодня трудится 201 социальный предприниматель. Всего же в России таких бизнесменов больше 11 тысяч, за прошлый год они заработали 102 миллиарда... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T11:22

2025-04-09T11:22

2025-04-09T11:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Крыму сегодня трудится 201 социальный предприниматель. Всего же в России таких бизнесменов больше 11 тысяч, за прошлый год они заработали 102 миллиарда рублей. О том, почему государство поддерживает бизнес, ориентированный на "социалку" и чем чаще всего такие предприниматели занимаются в Крыму, РИА Новости Крым рассказала руководитель республиканского Центра инноваций социальной сферы Центра "Мой бизнес" Екатерина Савичева.– Екатерина Владиславовна, что такое социальное предпринимательство?– Это обычная предпринимательская деятельность, но она направлена на решение социальных задач и вопросов общества. По сути, это дело со смыслом, бизнес с душой. Но это не благотворительность. От благотворительности здесь только эффект социального воздействия. В среднем такой бизнес может зарабатывать в год 7-8 миллионов рублей, а может и 100-200 тысяч рублей, так что это совсем не бедный бизнес.Понятие "социальное предпринимательство" появилось в России всего лишь шесть лет назад. Хотя предпосылки для его формирования были и еще раньше.– В России с 2012 года ведется подобная деятельность, но она не была определена законом. А в 2019 году в ФЗ №209 "О развитии малого и среднего предпринимательства" появилась статья, которая и дала это определение. Вместе с нацпроектом в закон добавили понятия социальное предприятие и социальное предпринимательство. Следующим этапом стало открытие центров инновации социальной сферы в регионах при центрах "Мой бизнес". Мы как инфраструктура поддержки бизнеса, которая создана Министерством экономического развития Российской Федерации.Сформирован реестр социальных предпринимателей. Государство поддерживает такие проекты, ведь они помогают решать важные для общества проблемы.Для социальных предпринимателей действует пониженная налоговая ставка 1% по УСН (если объектом налогообложения является "доход"). Кроме того, возможно получение субсидий и грантов, бесплатных бизнес-консультаций, льготного кредитования и аренды на льготных условиях.Также есть бесплатные образовательные услуги, повышение квалификации. По словам Савичевой, важно помочь социальному бизнесу преодолеть трехлетний порог, который считается самым сложным, и сохранить продолжительность его жизни.– По статистике, в социальном предпринимательстве 82% тех, кто преодолел трехлетний порог. Так что этот бизнес устойчивый. Все потому, что классический бизнес ищет нишу, где заработать, а социальный бизнес – решает задачи и проблемы, он построен на запросе людей. А значит, он всегда есть.– А какой сейчас основной запрос? Чем чаще всего занимается социальный бизнес в Крыму?Временем востребованы инженеры, архитекторы и столяры. Все те, кто что-то умеет делать руками, изобретать. Также много запросов на программирование, говорит Савичева. И уточняет: это направление в Крыму очень хорошо развивается, крымские "социки" готовят ребят, которые выигрывают всероссийские конкурсы и в Бауманку поступают без конкурса.Каким бывает социальный бизнесСоциальное предпринимательство делят на четыре категории. К первой относится такой бизнес, который предоставляет работу льготным категориям граждан. В этом числе не только люди с инвалидностью, но и малоимущие, родители-одиночки, беженцы и вынужденные переселенцы. Всего уязвимых категорий населения двенадцать.Ко второй категории относятся компании и ИП, обеспечивающие рынки сбыта продукцией, товарами и услугами, которые производят льготные категории граждан.– Допустим, кто-то варенье варит или булочки печет, кто-то сувениры мастерит. Не все ведь готовы стоять на рынке. В этом случае социальные предприниматели помогают с продажами – в своих кофейнях или сувенирных лавках, например. Так, есть у нас предприниматель, который торгует на маркетплейсе носочками, связанными бабушками. Или, например, девочка, колясочница, делает свечи, а ей помогают их реализовывать.К третьей категории относится бизнес, который оказывает услуги социально уязвимым людям, улучшает качество жизни этой льготной категории граждан.Четвертая категория – это работа для достижения общественно полезных целей и решения социальных проблем. Сюда относится оказание психолого-педагогически услуг, организация отдыха и оздоровления детей, услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования.– Около 80% социальных предпринимателей работают в сфере дополнительного образования – открывают различные кружки и школы, предлагают услуги логопедов, психологов, дефектологов, организуют частные музеи, спортивные организации и даже детские книжные магазины. Один из таких магазинов работает в Симферополе, его основатель продает эксклюзивные издания, которых нет в масс-маркете и на маркетплейсах, а также развивает пространство вокруг себя: с детьми смотрят и затем обсуждают фильмы в читательском клубе.Бизнес-друзья, а не конкурентыПо статистике, на одного мужчину в социальном бизнесе приходится две женщины. При этом они зарабатывают меньше мужчин, которые ведут бизнес жестче. Также особенность в том, что большинство женского бизнеса построено на личных историях. Например, в семье рождается ребенок с ОВЗ и родители ищут специалистов, решая свою личную проблему. Позже личное может стать делом: семья открывает развивающий или коррекционный центр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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