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На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году
На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году - РИА Новости Крым, 22.04.2025
На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году
В Херсонской области в текущем году откроют 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и восстановят отделения в трех центральных районных больницах... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-23T06:53
2025-04-23T06:53
2025-04-22T23:45
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елена борчанинова
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ГЕНИЧЕСК, 23 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области в текущем году откроют 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и восстановят отделения в трех центральных районных больницах региона. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила министр здравоохранения региона Елена Борчанинова."В 2025 году планируется открытие 18 ФАПов в шести муниципальных округах Херсонской области и ремонт в отделениях по оказанию как первичной медико-санитарной помощи, так и в круглосуточных стационарах трех центральных районных больниц региона. Эти усилия являются частью комплексной стратегии, направленной на то, чтобы все жители Херсонской области имели доступ к качественной медицинской помощи, которой они заслуживают", - сказала руководитель ведомства.Она отметила, что медицина Херсонской области активно интегрируется в систему здравоохранения РФ. Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, которая на момент воссоединения региона с Россией находилась в удручающем состоянии.По словам Борчаниновой, также активно идет оснащение учреждений здравоохранения новым оборудованием в соответствии с российскими стандартами."В поликлинических учреждениях осуществляется внедрение технологий "бережливого производства": разделение пациентов, обратившихся по поводу заболеваний и с профилактической целью, взрослых и детей. В отделениях стационара проводятся модернизация оборудования, а также работа по применение новых технологий", - добавила министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, здравоохранение в россии, общество, елена борчанинова
На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году
В Херсонской области в этом году построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы
ГЕНИЧЕСК, 23 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В Херсонской области в текущем году откроют 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и восстановят отделения в трех центральных районных больницах региона. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
сообщила министр здравоохранения региона Елена Борчанинова.
"В 2025 году планируется открытие 18 ФАПов в шести муниципальных округах Херсонской области и ремонт в отделениях по оказанию как первичной медико-санитарной помощи, так и в круглосуточных стационарах трех центральных районных больниц региона. Эти усилия являются частью комплексной стратегии, направленной на то, чтобы все жители Херсонской области имели доступ к качественной медицинской помощи, которой они заслуживают", - сказала руководитель ведомства.
Она отметила, что медицина Херсонской области активно интегрируется в систему здравоохранения РФ. Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, которая на момент воссоединения региона с Россией находилась в удручающем состоянии.
Так, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Скадовском, Каланчакском, Ивановском и Новотроицком районах были построены семь новых ФАПов. Также капитально отремонтированы две врачебные амбулатории в Голопристанском и Новотроицком районах, один ФАП в Голопристанском районе и построена одна врачебная амбулатория в Скадовском районе. Это расширило доступ к качественной медицинской помощи для жителей сельской местности.
По словам Борчаниновой, также активно идет оснащение учреждений здравоохранения новым оборудованием в соответствии с российскими стандартами.
"В поликлинических учреждениях осуществляется внедрение технологий "бережливого производства": разделение пациентов, обратившихся по поводу заболеваний и с профилактической целью, взрослых и детей. В отделениях стационара проводятся модернизация оборудования, а также работа по применение новых технологий", - добавила министр.
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