https://crimea.ria.ru/20250423/na-khersonschine-postroyat-18-fapov-i-otremontiruyut-tri-bolnitsy-v-etom-godu-1145803225.html

На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году

На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году - РИА Новости Крым, 22.04.2025

На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году

В Херсонской области в текущем году откроют 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и восстановят отделения в трех центральных районных больницах... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-23T06:53

2025-04-23T06:53

2025-04-22T23:45

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

новые регионы россии

здравоохранение в россии

общество

елена борчанинова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/11/1135014262_0:172:960:712_1920x0_80_0_0_a11fc721670c9745a0931b2b4da8d5f2.jpg

ГЕНИЧЕСК, 23 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области в текущем году откроют 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и восстановят отделения в трех центральных районных больницах региона. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила министр здравоохранения региона Елена Борчанинова."В 2025 году планируется открытие 18 ФАПов в шести муниципальных округах Херсонской области и ремонт в отделениях по оказанию как первичной медико-санитарной помощи, так и в круглосуточных стационарах трех центральных районных больниц региона. Эти усилия являются частью комплексной стратегии, направленной на то, чтобы все жители Херсонской области имели доступ к качественной медицинской помощи, которой они заслуживают", - сказала руководитель ведомства.Она отметила, что медицина Херсонской области активно интегрируется в систему здравоохранения РФ. Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, которая на момент воссоединения региона с Россией находилась в удручающем состоянии.По словам Борчаниновой, также активно идет оснащение учреждений здравоохранения новым оборудованием в соответствии с российскими стандартами."В поликлинических учреждениях осуществляется внедрение технологий "бережливого производства": разделение пациентов, обратившихся по поводу заболеваний и с профилактической целью, взрослых и детей. В отделениях стационара проводятся модернизация оборудования, а также работа по применение новых технологий", - добавила министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, здравоохранение в россии, общество, елена борчанинова