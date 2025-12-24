Наш Абдуль Тейфук: 110 лет герою

https://crimea.ria.ru/20251224/nash-abdul-teyfuk-110-let-geroyu-1151700823.html

Его оплакивали многие – ученики, которых он учил в сельской школе, его родные в далеком Узбекистане, его боевые товарищи, с которыми он сражался плечо к плечу, маршал Рокоссовский, преклонивший колено перед могилой Героя. У него было множество жизней, как у кошки, но смерть пришла и за ним: взяла Абдуля Тейфука прямо из боя за маленькую германскую деревушку.Учиться учитьЕсли б не было войны, то все могло бы сложиться совсем иначе. Он родился и жил с тремя сестрами и двумя братьями в Партените. Отважному Абдулю было на кого равняться: его отец Амит Тейфук – участник русско-японской войны, хотя и умер достаточно рано, заложил в своих шестерых детей правильное зерно.Партенит был раньше богом забытой крымской деревушкой в 300 человек под склоном Аю-Дага. Население - в основном крымские татары, занимавшиеся сельским хозяйством. Растили виноград, табак, фрукты.Абдулю хотелось большего, путь к этому большему был в учебе. И он учился изо всех вил. Сначала окончил в деревне восьмилетку, потом поступил в Ялтинский педагогический техникум. И там развернулся: учился отлично, был очень активным, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в волейбол и на трубе в местном оркестрике.С такими разносторонними данными его без усилий приняли в Крымский государственный педуниверситет на факультет крымско-татарской филологии. Последние курсы активный и деятельный студент совмещал учебу и преподавание: учительствовал в отдаленной деревеньке Ускут между Судаком и Алуштой, дорос до заведующего школы, а затем и до школьного инспектора в Алуштинском районе.Осенью 1939 года 24-хлетнего Абдуля призывают в армию. Время было неспокойное, ждали войны. Абдуль становится курсантом Орловского пехотного училища. Из его стен офицер вышел ровно за десять дней до начала войны."Золотая звезда" за маленький остров в ДнепреПо одной из версий трагические известия о начале Великой Отечественной войны застали Абдуля Тейфука на широком партенитском пляже. Сборы были недолгими.Воевал он в составе Западного, Донского, Юго-Западного и Степного фронтов: из-за постоянных передислокаций его часть все время перекидывают. Младший лейтенант Абдуль Тейфук принимал участие в Смоленском сражении, в обороне Москвы, дослужился до звания гвардии капитана, возглавив стрелковый батальон. И за первые полгода на фронте получил два серьезных ранения. В госпиталях никогда не задерживается – рвется на фронт. В 1942 году Абдуль успешно прошел курсы "Выстрел", вступил в ряды компартии. И вскоре снова получил тяжелое ранение при удержании плацдарма в районе Сталинграда. Там же, и Абдуль об этом узнает позже, пропал без вести один из его братьев Мустафа. Из наградного листа к ордену Отечественной войны II степени: "Заместитель командира по строевой части 2 с.б. 175 гв. с.п. 58 гв. с.д. старший лейтенант тов. Абдуль при наступлении 11.12.1942 г. на д. Свинуха Богучарского района, когда вышел из строя командир батальона, и при отсутствии командиров рот, тов. Абдуль личным примером воодушевлял оставшихся в живых 60 человек и возглавил руководство боем".После Сталинградской битвы Красная армия гонит фашистов на Запад. В должности командира 2-го стрелкового батальона 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта офицер Тейфук освобождает Донбасс. 26 сентября 1943 года батальон гвардии капитана Абдуля Тейфука форсировал Днепр и захватил один из первых плацдармов в районе города Верхнеднепровск. Бойцы удерживали захваченный плацдарм, обеспечивая переправу на него главных сил полка.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 г. Абдуль Тейфуку присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Путь на ЗападКогда пришла награда, капитан снова был в госпитале – лечился от полученного четвертого тяжелого ранения. В самом начале мая 1944 года ему дали увольнительную и он смог побывать в Партените, навестить близких, к которым относился очень трепетно."Мама, как только получите это письмо, отстучите телеграмму. Не знаю, получите вы мои письма или нет. Я свой денежный аттестат или 2/3 своих денег переписал на твое имя. Однако не ведаю, получили ли вы мое заказное письмо с денежным аттестатом. Если получите, то ежемесячно, начиная с сентября месяца, получайте по 500 рублей. Кроме этого, я отправил 2100 р. из города Рязани. Всего я вам переслал три денежных перевода. Отвечая на это письмо, сообщите, сколько денежных переводов вы получили", - вроде речь в письме доблестного офицера в тыл идет о цифрах, а на душе становится тепло. Ведь за каждым числом – понимание, как непросто живется матери и сестрам, желание сына и брата облегчить их жизнь хотя бы деньгами.Визит Абдуля в Партенит в начале мая был как более нельзя кстати. 18 мая 1944 года началась депортация крымских татар из Крыма.Из них понятно, что родственников и знакомых Абдуля из маленького Партенита были после выселения разбросаны кто куда.Письма и документы из семейного архива потомки героя, его племянница Алиме Исмаилова в 2010 году передала в альма матер Абдуля Тейфука – Крымский национальный университет, в музей вуза.В середине мая 1944 г. герой прибыл в свою дивизию, получив назначение на прежнюю должность командира батальона, принимал участие в Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской наступательных операциях.Ушел в разведкуМария Тейфук, маленький Юра, мать и сестры героя СССР жили в Узбекистане. О том, что Абдуль Тейфук погиб, своим родным в письмах сообщал его земляк Ниязи Тантана:"Дорогая, 18.03.1945 года в Германии погиб мой лучший товарищ и брат Абдуль Тейфук, его привез из Германии в Советский Союз в город Львов и похоронил его в Лычаковском кладбище. Я потерял в лице Тейфука самого лучшего брата. Мы все время были вместе, а теперь я вам высылаю его фото. Фотографировал, когда хоронил", - пишет он близким. Письма сохранили родственники. Но, по каким-то причинам, они не дошли до адресата. Судьба Тейфука для родных долгое время оставалась неизвестной. Лишь в апреле 1948 года супруга Тейфука получила официальное сообщение о гибели мужа от председателя президиума Верховного Совета СССР.Воспоминания о друге Ниязи Тантана написал в 1969 году в письме пионерам-следопытам во Львов: "Когда я окончил курсы, прибыл для прохождения дальнейшей службы, где замкомандира 178 гвардейского стрелкового полка был Абдуль Тейфук (это было уже в Германии, за Одером). Я был в то время командиром взвода автоматчиков. После тяжелых боев мы захватили очень сильно укрепленный хутор. Это было 17 марта 1945 года. 18 марта Абдуль поехал верхом на передний край, где наши батальоны не могли продвинуться. Он, собрав командиров, возглавил разведку сам. Когда они достигли окраины села, находившийся в засаде противник открыл огонь, и в этот день, 18 марта 1945 года, оборвалась жизнь нашего командира и товарища — гвардии майора Абдуля Тейфука".А ведь партенитские товарищи так мечтали встретиться после Победы в родном приморском поселочке и поесть горячих янтыков…В письме родным Ниязи рассказывает, что в организации похорон Тейфука командование назначило старшим гвардии майора Комарова, командира батальона капитана Шевцова "и меня, гвардии лейтенанта Тантана Ниязи. С нами было три человека автоматчиков и шофер".Именно на Лычаковском кладбище, согласно решению Военного совета І Украинского фронта, хоронили советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Польши и в операции по взятию Берлина. Прощальную речь на похоронах Абдуля Тейфука и его бойцов произнес маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.Осквернение могилДолгие годы прах Абдуля Тейфука и еще 350 советских воинов, среди который 13 Героев СССР, покоился на старейшем кладбище Украины – Лычаковском. Пока Украина снова не стала фашистской. 16 июля 2025 года власти Львова снесли Холм Славы, эксгумировали останки красноармейцев, чтобы, как они сами признались, поменять их на пленненных в ходе специальной военной операции боевиков ВСУ."Холма Славы советского оккупационного периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений", – написал тогда в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.Металлические гирлянды с колонн и забора, по его словам, переданы в так называемый музей "Территория террора". Туда же передали и конструкцию "Вечного огня".Произошедшее на Западной Украине крымские татары назвали настоящим вандализмом."Это террор по отношению к целому человечеству, потому что мы все знаем, каким злом была коричневая чума. И тем, что делает Украина, она доказывает, что они даже похуже, чем немцы, потому что немцы делали все, но историю не стирали", - заявлял РИА Новости Крым депутат Госсовета Крыма Ибраим Ширин.Он считает, что вести переговоры с украинской стороной о передаче праха воинов с Холма Славы на данный момент невозможно."Нужно после победы выдвигать свои требования. Но не стоит отделять Абдул Тейфука отдельно, у героев нет национальности. Нужно забрать прах всех героев и перезахоронить его в Крыму, либо в любой части нашей великой Родины России, где будут чтить их память", - убежден Ширин.В Крыму Герою СССР, обладателю Ордена Ленина, Ордена Красного Знамени, Орденов Отечественной войны I и II степеней, медалями установлен памятник в Партените, названы несколько крымских улиц, а крымские татары посвятили своему соотечественнику песню под названием "Тейфук Батыр" ("Тейфук - герой").Материал подготовлен на основе архивов музея истории Крымского федерального университета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дядя Володя по имени Абдулла: патриот и подпольщик ДагджиЧтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судебРожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана

