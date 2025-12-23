https://crimea.ria.ru/20251223/novyy-udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti--pogib-muzhchina-i-ranen-rebenok-1151928932.html

Новый удар ВСУ по Белгородской области – погиб мужчина и ранен ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Очередная атака дронов ВСУ на Белгородскую область забрала еще одну мирную жизнь, трое человек ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Второй пострадавший с осколочными ранениями головы, рук, ног и грудной клетки доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, добавил Гладков. Также по его информации, в городе Шебекино дрон ударил по территории предприятия – посечены осколками легковой и два грузовых автомобиля. Кроме того, ВСУ били по хутору Бондаренков, Маломихайловке, селу Новостроевка-Первая Грайворонского округа, селу Глотово, поселку Октябрьский Белгородского округа, селу Беленькое Борисовского округа, селам Коновалово и Борисовка в Волоконовском округе и хутору Рябики Валуйского округа.В результате атак повреждены частные дома, автомобили, социальные объекты и инфраструктура, а также дорожное полотно.Во вторник вечером также стало известно, что трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области. FPV-дрон атаковал автомобиль накануне в Волоконовском округе.В ночь на вторник ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. По оперативным данным пострадавших нет, но произошел пожар на территории промзоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской областиПосле массированного удара по энергосистеме обесточена половина УкраиныВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года

