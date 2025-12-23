https://crimea.ria.ru/20251223/novyy-udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti--pogib-muzhchina-i-ranen-rebenok-1151928932.html
Новый удар ВСУ по Белгородской области – погиб мужчина и ранен ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Очередная атака дронов ВСУ на Белгородскую область забрала еще одну мирную жизнь, трое человек ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Второй пострадавший с осколочными ранениями головы, рук, ног и грудной клетки доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, добавил Гладков. Также по его информации, в городе Шебекино дрон ударил по территории предприятия – посечены осколками легковой и два грузовых автомобиля. Кроме того, ВСУ били по хутору Бондаренков, Маломихайловке, селу Новостроевка-Первая Грайворонского округа, селу Глотово, поселку Октябрьский Белгородского округа, селу Беленькое Борисовского округа, селам Коновалово и Борисовка в Волоконовском округе и хутору Рябики Валуйского округа.В результате атак повреждены частные дома, автомобили, социальные объекты и инфраструктура, а также дорожное полотно.Во вторник вечером также стало известно, что трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области. FPV-дрон атаковал автомобиль накануне в Волоконовском округе.В ночь на вторник ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. По оперативным данным пострадавших нет, но произошел пожар на территории промзоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской областиПосле массированного удара по энергосистеме обесточена половина УкраиныВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года
2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151928524_0:199:844:832_1920x0_80_0_0_cd981a2a5680dff43e116ff1c44c28e6.jpg
22:05 23.12.2025 (обновлено: 22:09 23.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Очередная атака дронов ВСУ на Белгородскую область забрала еще одну мирную жизнь, трое человек ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое. Одного мужчину, находящегося в крайне тяжелом состоянии, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую больницу. Врачи боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", – написал он в Telegram.
Второй пострадавший с осколочными ранениями головы, рук, ног и грудной клетки доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, добавил Гладков.
"В городе Грайворон при детонации дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, где у них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. После оказания помощи бригада "скорой" транспортирует их в медицинские учреждения Белгорода", – уточнил губернатор.
Также по его информации, в городе Шебекино дрон ударил по территории предприятия – посечены осколками легковой и два грузовых автомобиля. Кроме того, ВСУ били по хутору Бондаренков, Маломихайловке, селу Новостроевка-Первая Грайворонского округа, селу Глотово, поселку Октябрьский Белгородского округа, селу Беленькое Борисовского округа, селам Коновалово и Борисовка в Волоконовском округе и хутору Рябики Валуйского округа.
В результате атак повреждены частные дома, автомобили, социальные объекты и инфраструктура, а также дорожное полотно.
Во вторник вечером также стало известно, что трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского беспилотника
по автомобилю в Белгородской области. FPV-дрон атаковал автомобиль накануне в Волоконовском округе.
В ночь на вторник ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск
Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. По оперативным данным пострадавших нет, но произошел пожар на территории промзоны.
