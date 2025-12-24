Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Москве с пострадавшими полицейскими – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 24.12.2025
ЧП в Москве с пострадавшими полицейскими – что известно к этому часу
ЧП в Москве с пострадавшими полицейскими – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 24.12.2025
ЧП в Москве с пострадавшими полицейскими – что известно к этому часу
Двое сотрудников ДПС пострадали ночью на юге Москве в результате инцидента – на месте работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T07:02
2025-12-24T07:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Двое сотрудников ДПС пострадали ночью на юге Москве в результате инцидента – на месте работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следком России.На месте происшествия на улице Елецкой работают сотрудники СК, полиции, Росгвардии и скорой помощи. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев."В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", – уточнили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС РоссииТеракт и гибель полицейского в Мелитополе: преступление раскрытоВ Симферополе скончался от травм сотрудник полиции
ЧП в Москве с пострадавшими полицейскими – что известно к этому часу

Полицейские пострадали при ЧП в Москве – на месте работают криминалисты

07:02 24.12.2025 (обновлено: 07:56 24.12.2025)
 
© ГУ МВД России по Московской областиСигнальные огни полицейской машины
Сигнальные огни полицейской машины
© ГУ МВД России по Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Двое сотрудников ДПС пострадали ночью на юге Москве в результате инцидента – на месте работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следком России.
"Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС", – сказано в сообщении.
На месте происшествия на улице Елецкой работают сотрудники СК, полиции, Росгвардии и скорой помощи. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.
"В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", – уточнили в СК.
ВзрывМоскваПроисшествияПолицияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
