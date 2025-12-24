https://crimea.ria.ru/20251224/vzryv-v-moskve-chto-izvestno-1151931293.html
ЧП в Москве с пострадавшими полицейскими – что известно к этому часу
ЧП в Москве с пострадавшими полицейскими – что известно к этому часу
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Двое сотрудников ДПС пострадали ночью на юге Москве в результате инцидента – на месте работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следком России.На месте происшествия на улице Елецкой работают сотрудники СК, полиции, Росгвардии и скорой помощи. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев."В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", – уточнили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС РоссииТеракт и гибель полицейского в Мелитополе: преступление раскрытоВ Симферополе скончался от травм сотрудник полиции
07:02 24.12.2025 (обновлено: 07:56 24.12.2025)