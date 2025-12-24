https://crimea.ria.ru/20251224/prazdnik-po-doroge-v-krym--kak-vstrechayut-novyy-god-v-poezdakh-1151490705.html
Праздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездах
Новый год в Крыму – отличный выбор! А Новый год по пути в Крым – необычный опыт и настоящая романтика. РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Новый год в Крыму – отличный выбор! А Новый год по пути в Крым – необычный опыт и настоящая романтика.Как украсят новогодние составы, чем будут кормить в вагонах-ресторанах и можно ли в самую волшебную ночь встретить в поезде Деда Мороза и Снегурочку – выяснили корреспонденты РИА Новости Крым.Дед мороз в вагонеСпециально разработанные новогодние наклейки с символикой поездов, разноцветные электрические гирлянды, авторские новогодние рисунки на оконных стеклах штабных вагонов: уже с середины декабря поездные бригады оформили составы в духе самого волшебного праздника. "Так поезда будут выглядеть до конца января", – говорят в компании.Свои рабочие купе украсили и проводники: елки, игрушки, мишура и праздничные фигурки – все как положено. Однако свои обязанности бригады, находящиеся в рейсе в новогоднюю ночь, всегда выполняют в полном объеме, как и в обычные дни: после полуночи пассажиров попросят не шуметь. В Дедов Морозов и Снегурочек переодеваться тоже не будут – по правилам, во время работы допускается исключительно форменная одежда, чтобы пассажиры четко понимали, к кому можно обратиться в пути следования за услугами или помощью. И все-таки встреча с главным новогодним волшебником или его внучкой в вагоне не исключена. Часто маскарад устраивают сами пассажиры.Новогоднее менюА вот открыть бутылку шампанского в купе не получится – распитие спиртных напитков в вагонах запрещено законом. Зато угоститься игристым напитком можно в вагоне-ресторане.В праздничном меню вагонов-ресторанов поездов "Таврия" – непременный новогодний "Оливье". А еще салат "Мимоза" со слабосоленым лососем, куриная грудка Тандури с трюфельным орзо – макаронные изделия с трюфельной пастой и специями, а на десерт – пирожное "Картошка".Особенно повезет пассажирам фирменного поезда №27/28 "Таврия Экспресс": с 15 декабря по 15 января этот состав участвует в акции "Гастрономическое путешествие "Новый год в Крыму. Вкусно как дома!"В течение месяца в двухэтажном ресторане на колесах можно будет попробовать сет с крымскими продуктами, разработанный шеф-поваром специально к новогодним праздникам. В него входят салат из хурмы с крымским сыром и ялтинским луком, говяжья вырезка с соусом Демиглас и картофельным пюре, а еще бокал вина от крымского производителя на выбор. Так что Новый год в поезде – это еще и вкусно, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два дополнительных поезда назначены в Крым на Новый годВ Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билетРекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Новый год в Крыму – отличный выбор! А Новый год по пути в Крым – необычный опыт и настоящая романтика.
"Почему бы не отметить самый любимый праздник под стук колес вместо боя курантов", – так считают 9 тысяч пассажиров, которые встретят 2026-й в поездах "Таврия". Непосредственно в Крым в новогоднюю ночь поедут 4,5 тысяч человек. Таковы предварительные оценки компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Как украсят новогодние составы, чем будут кормить в вагонах-ресторанах и можно ли в самую волшебную ночь встретить в поезде Деда Мороза и Снегурочку – выяснили корреспонденты РИА Новости Крым.
Дед мороз в вагоне
Специально разработанные новогодние наклейки с символикой поездов, разноцветные электрические гирлянды, авторские новогодние рисунки на оконных стеклах штабных вагонов: уже с середины декабря поездные бригады оформили составы в духе самого волшебного праздника. "Так поезда будут выглядеть до конца января", – говорят в компании.
Свои рабочие купе украсили и проводники: елки, игрушки, мишура и праздничные фигурки – все как положено. Однако свои обязанности бригады, находящиеся в рейсе в новогоднюю ночь, всегда выполняют в полном объеме, как и в обычные дни: после полуночи пассажиров попросят не шуметь. В Дедов Морозов и Снегурочек переодеваться тоже не будут – по правилам, во время работы допускается исключительно форменная одежда, чтобы пассажиры четко понимали, к кому можно обратиться в пути следования за услугами или помощью. И все-таки встреча с главным новогодним волшебником или его внучкой в вагоне не исключена. Часто маскарад устраивают сами пассажиры.
"В нашей практике не раз случалось, что пассажиры новогодних рейсов приходили на посадку в маскарадных костюмах или переодевались в них по пути и поздравляли попутчиков: устраивали веселые конкурсы, дарили небольшие сувениры соседям по вагону и проводникам. В новогоднюю ночь в поездах часто можно видеть детей в костюмах зайчиков, снежинок, пиратов и даже человека-паука", – рассказывают сотрудники "ГСЭ".
Новогоднее меню
А вот открыть бутылку шампанского в купе не получится – распитие спиртных напитков в вагонах запрещено законом. Зато угоститься игристым напитком можно в вагоне-ресторане.
"В новогоднюю ночь вагоны-рестораны будут работать до 02:00 часов. В другие дни года они закрываются в 23 часа", – напомнили в пресс-службе компании.
В праздничном меню вагонов-ресторанов поездов "Таврия" – непременный новогодний "Оливье". А еще салат "Мимоза" со слабосоленым лососем, куриная грудка Тандури с трюфельным орзо – макаронные изделия с трюфельной пастой и специями, а на десерт – пирожное "Картошка".
Особенно повезет пассажирам фирменного поезда №27/28 "Таврия Экспресс": с 15 декабря по 15 января этот состав участвует в акции "Гастрономическое путешествие "Новый год в Крыму. Вкусно как дома!"
В течение месяца в двухэтажном ресторане на колесах можно будет попробовать сет с крымскими продуктами, разработанный шеф-поваром специально к новогодним праздникам. В него входят салат из хурмы с крымским сыром и ялтинским луком, говяжья вырезка с соусом Демиглас и картофельным пюре, а еще бокал вина от крымского производителя на выбор. Так что Новый год в поезде – это еще и вкусно, подчеркнули в компании.
