Праздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездах

Праздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездах

Новый год в Крыму – отличный выбор! А Новый год по пути в Крым – необычный опыт и настоящая романтика.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Новый год в Крыму – отличный выбор! А Новый год по пути в Крым – необычный опыт и настоящая романтика.Как украсят новогодние составы, чем будут кормить в вагонах-ресторанах и можно ли в самую волшебную ночь встретить в поезде Деда Мороза и Снегурочку – выяснили корреспонденты РИА Новости Крым.Дед мороз в вагонеСпециально разработанные новогодние наклейки с символикой поездов, разноцветные электрические гирлянды, авторские новогодние рисунки на оконных стеклах штабных вагонов: уже с середины декабря поездные бригады оформили составы в духе самого волшебного праздника. "Так поезда будут выглядеть до конца января", – говорят в компании.Свои рабочие купе украсили и проводники: елки, игрушки, мишура и праздничные фигурки – все как положено. Однако свои обязанности бригады, находящиеся в рейсе в новогоднюю ночь, всегда выполняют в полном объеме, как и в обычные дни: после полуночи пассажиров попросят не шуметь. В Дедов Морозов и Снегурочек переодеваться тоже не будут – по правилам, во время работы допускается исключительно форменная одежда, чтобы пассажиры четко понимали, к кому можно обратиться в пути следования за услугами или помощью. И все-таки встреча с главным новогодним волшебником или его внучкой в вагоне не исключена. Часто маскарад устраивают сами пассажиры.Новогоднее менюА вот открыть бутылку шампанского в купе не получится – распитие спиртных напитков в вагонах запрещено законом. Зато угоститься игристым напитком можно в вагоне-ресторане.В праздничном меню вагонов-ресторанов поездов "Таврия" – непременный новогодний "Оливье". А еще салат "Мимоза" со слабосоленым лососем, куриная грудка Тандури с трюфельным орзо – макаронные изделия с трюфельной пастой и специями, а на десерт – пирожное "Картошка".Особенно повезет пассажирам фирменного поезда №27/28 "Таврия Экспресс": с 15 декабря по 15 января этот состав участвует в акции "Гастрономическое путешествие "Новый год в Крыму. Вкусно как дома!"В течение месяца в двухэтажном ресторане на колесах можно будет попробовать сет с крымскими продуктами, разработанный шеф-поваром специально к новогодним праздникам. В него входят салат из хурмы с крымским сыром и ялтинским луком, говяжья вырезка с соусом Демиглас и картофельным пюре, а еще бокал вина от крымского производителя на выбор. Так что Новый год в поезде – это еще и вкусно, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два дополнительных поезда назначены в Крым на Новый годВ Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билетРекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении

