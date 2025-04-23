https://crimea.ria.ru/20250423/spad-stroitelstva-zhilya-krymu-ne-grozit--ekspert-obyasnil-prichinu-1145868120.html

Спад строительства жилья Крыму не грозит – эксперт объяснил причину

Спад строительства жилья Крыму не грозит – эксперт объяснил причину - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Спад строительства жилья Крыму не грозит – эксперт объяснил причину

Спад объемов жилищного строительства и снижение покупательского спроса, характерные для всей России, не так заметны в Крыму, интерес к региону существенно... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T06:07

2025-04-23T06:07

2025-04-23T06:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Спад объемов жилищного строительства и снижение покупательского спроса, характерные для всей России, не так заметны в Крыму, интерес к региону существенно возрос. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт по инвестициям Евгений Ткачев.15 апреля президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что в стране на фоне текущей конъюнктуры есть риски торможения жилищного строительства."Мы к этому в любом случае должны были прийти. С точки зрения тех векторов, которые задает государство, мы ушли от гонки за квадратными метрами к комфортному жилью в соответствии с новым нацпроектом, и цифры по вводу жилья в эксплуатацию там меньше. Отмена массовой льготной ипотеки и высокая ключевая ставка также повлияли на спрос – он снизился", – пояснил эксперт.С неким дефицитом жилья, по мнению Ткачева, Россия может столкнутся к 2029 – 2030 году, однако он "просуществует на рынке 2−3 года". И потом все начнет восстанавливаться. То есть дефицита жилья не будет, заметил Ткачев.Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в КрымуХотя спад жилищного строительства наблюдается по всей стране, в разных регионах России он отличен, и, например, в Крыму не так сильно ощущается, отметил специалист.По мнению Ткачева, это связано с ростом интереса к полуострову как крупных инвесторов, так и граждан, которые стали покупать курортную недвижимость не только для получения прибыли, но и для себя, "для жизни у моря"."С начала СВО было не так много покупателей на крымском рынке. Но сейчас уже сделали анализ, посмотрели, что у нас с 2022-го года в Крыму ничего не разрушено, теперь и новостная повестка изменилась – и пошли покупки. Количество реализуемых лотов растет, появляются и апартаментные комплексы, и отельные, и жилые", – сказал Ткачев.Причина еще и в том, что в Крыму прибрежная недвижимость гораздо ликвиднее, чем в Краснодарском крае, считает он. Прежде всего потому, что в соседнем регионе новостройки возводятся преимущественно в самых популярных городах, таких как Анапа, Новороссийск, Сочи, Туапсе. Тогда как в Крыму они появляются по всему побережью, подчеркнул Ткачев.Он также добавил, что после открытия аэропорта, в Крыму цены на недвижимость начнут расти в разы."На сегодняшний день основной фактор, влияющий на рост цен, это, во-первых, рост себестоимости строительства, то есть в совокупности: материалы, земельный участок, инфраструктура, зарплата рабочим, маркетинг. Второе – создание ажиотажа. Но рост цен может быть и очередным триггером на создание ажиотажа. И, безусловно, открытие аэропорта приведет к покупательскому буму", – сказал он.Однако этот рост будет происходить не стремительно, считает он."Не будет такого, что завтра проснулись, аэропорт открылся – и вся Россия, условно говоря, Москва, Питер, Сибирь, Север и Дальний Восток кинулись покупать жилье в Крыму. Резкий скачок – это что-то из ряда вон выходящее. У нас так обычно не бывает. Я думаю, что мы будем приходить к этому планомерно", – заключил эксперт.Ранее руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева предположила, что как только появится информация о планах открыть аэропорт в Крыму, стоимость квадратного метра недвижимости на полуострове станет расти ежедневно, а земля и апартаменты подорожают крайне быстро в 3-5 раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнениеСпрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессииНа недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы

https://crimea.ria.ru/20250422/krym-eksklyuzivnyy-chto-zhdet-rynok-mnogokvartirnogo-zhilya-1145873702.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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