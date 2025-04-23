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План США по Украине - что предложат Москве и Киеву - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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План США по Украине - что предложат Москве и Киеву
План США по Украине - что предложат Москве и Киеву - РИА Новости Крым, 23.04.2025
План США по Украине - что предложат Москве и Киеву
В администрации президента США Дональда Трампа подготовили план прекращения украинского конфликта, включающий контроль России над освобожденными территориями и... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T06:24
2025-04-23T06:46
переговоры
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В администрации президента США Дональда Трампа подготовили план прекращения украинского конфликта, включающий контроль России над освобожденными территориями и не предполагающий гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет британская газета Telegraph.По данным издания, в частности предусматривается немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Москвой и Киевом.Кроме того, в плане речь идет о беспрепятственном доступе Украины к устью Днепра, а также выводе российских войск из части Херсонской области.По информации газеты, спецпосланник президента США Кит Келлог, который будет представлять США на встрече в Лондоне, рассчитывает получить согласие украинской стороны на этот план в среду.На днях глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля. Обсуждение, по его словам, посвятят тому, как "достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира". Ряд американских изданий при этом сообщали, что США передали Киеву и его союзникам в Европе предложения об окончании российско-украинского конфликта, в которых, в частности, предполагается признать Крым российским.Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.По мнению политолога Павла Шипилина, на встрече в Лондоне 23 апреля представители Европы, Украины и США могут обсуждать вопрос признания Крыма российской территорией, но ради интриги, а не мирных договоренностей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею США признать полуостров российскимПризнает ли Трамп российский Крым – мнениеАмерика устала: спецпредставитель Трампа предупредил Украину
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переговоры, украина, россия, политика, сша, новости, в мире
План США по Украине - что предложат Москве и Киеву

План США по Украине касается территорий и не включает гарантии безопасности Киеву - СМИ

06:24 23.04.2025 (обновлено: 06:46 23.04.2025)
 
© gettyimages.com E4CБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© gettyimages.com E4C
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В администрации президента США Дональда Трампа подготовили план прекращения украинского конфликта, включающий контроль России над освобожденными территориями и не предполагающий гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет британская газета Telegraph.
По данным издания, в частности предусматривается немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Москвой и Киевом.
"Предложение предполагает официальное признание США суверенитета России над Крымом и подразумевает фактическое признание других <…> (освобожденных Россией. — ред.) территорий", — цитирует издание РИА Новости.
Кроме того, в плане речь идет о беспрепятственном доступе Украины к устью Днепра, а также выводе российских войск из части Херсонской области.
По информации газеты, спецпосланник президента США Кит Келлог, который будет представлять США на встрече в Лондоне, рассчитывает получить согласие украинской стороны на этот план в среду.
На днях глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля. Обсуждение, по его словам, посвятят тому, как "достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира". Ряд американских изданий при этом сообщали, что США передали Киеву и его союзникам в Европе предложения об окончании российско-украинского конфликта, в которых, в частности, предполагается признать Крым российским.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
По мнению политолога Павла Шипилина, на встрече в Лондоне 23 апреля представители Европы, Украины и США могут обсуждать вопрос признания Крыма российской территорией, но ради интриги, а не мирных договоренностей.
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