План США по Украине - что предложат Москве и Киеву
План США по Украине касается территорий и не включает гарантии безопасности Киеву - СМИ
06:24 23.04.2025 (обновлено: 06:46 23.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В администрации президента США Дональда Трампа подготовили план прекращения украинского конфликта, включающий контроль России над освобожденными территориями и не предполагающий гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет британская газета Telegraph.
По данным издания, в частности предусматривается немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Москвой и Киевом.
"Предложение предполагает официальное признание США суверенитета России над Крымом и подразумевает фактическое признание других <…> (освобожденных Россией. — ред.) территорий", — цитирует издание РИА Новости.
Кроме того, в плане речь идет о беспрепятственном доступе Украины к устью Днепра, а также выводе российских войск из части Херсонской области.
По информации газеты, спецпосланник президента США Кит Келлог, который будет представлять США на встрече в Лондоне, рассчитывает получить согласие украинской стороны на этот план в среду.
На днях глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля. Обсуждение, по его словам, посвятят тому, как "достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира". Ряд американских изданий при этом сообщали, что США передали Киеву и его союзникам в Европе предложения об окончании российско-украинского конфликта, в которых, в частности, предполагается признать Крым российским.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
По мнению политолога Павла Шипилина, на встрече в Лондоне 23 апреля представители Европы, Украины и США могут обсуждать вопрос признания Крыма российской территорией, но ради интриги, а не мирных договоренностей.
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