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План США по Украине - что предложат Москве и Киеву

План США по Украине - что предложат Москве и Киеву - РИА Новости Крым, 23.04.2025

План США по Украине - что предложат Москве и Киеву

В администрации президента США Дональда Трампа подготовили план прекращения украинского конфликта, включающий контроль России над освобожденными территориями и... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T06:24

2025-04-23T06:24

2025-04-23T06:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В администрации президента США Дональда Трампа подготовили план прекращения украинского конфликта, включающий контроль России над освобожденными территориями и не предполагающий гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет британская газета Telegraph.По данным издания, в частности предусматривается немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Москвой и Киевом.Кроме того, в плане речь идет о беспрепятственном доступе Украины к устью Днепра, а также выводе российских войск из части Херсонской области.По информации газеты, спецпосланник президента США Кит Келлог, который будет представлять США на встрече в Лондоне, рассчитывает получить согласие украинской стороны на этот план в среду.На днях глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля. Обсуждение, по его словам, посвятят тому, как "достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира". Ряд американских изданий при этом сообщали, что США передали Киеву и его союзникам в Европе предложения об окончании российско-украинского конфликта, в которых, в частности, предполагается признать Крым российским.Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.По мнению политолога Павла Шипилина, на встрече в Лондоне 23 апреля представители Европы, Украины и США могут обсуждать вопрос признания Крыма российской территорией, но ради интриги, а не мирных договоренностей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею США признать полуостров российскимПризнает ли Трамп российский Крым – мнениеАмерика устала: спецпредставитель Трампа предупредил Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, украина, россия, политика, сша, новости, в мире