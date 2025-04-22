https://crimea.ria.ru/20250422/chs-v-kirzhache--pri-vzryve-na-sklade-boepripasov-raneny-chetyre-cheloveka-1145875087.html

ЧС в Киржаче – при взрыве на складе боеприпасов ранены четыре человека

ЧС в Киржаче – при взрыве на складе боеприпасов ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 22.04.2025

ЧС в Киржаче – при взрыве на складе боеприпасов ранены четыре человека

Четыре мирных жителя пострадали в результате взрыва и детонации на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T20:51

2025-04-22T20:51

2025-04-22T20:57

владимирская область

александр авдеев

происшествия

новости

взрыв

пожар

общество

режим чс

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в результате взрыва и детонации на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.По словам Авдеева, штаб по ликвидации ЧС принял решение эвакуировать жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков, которые находятся в непосредственной близости от места происшествия."Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек. Люди обеспечены всем необходимым. Эту ночь большинство из них проведет в ПВР, но кого-то уже забирают к себе родственники", - отметил губернатор.Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ отметили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов.По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимирская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, александр авдеев, происшествия, новости, взрыв, пожар, общество, режим чс, эвакуация