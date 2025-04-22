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ЧС в Киржаче – при взрыве на складе боеприпасов ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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ЧС в Киржаче – при взрыве на складе боеприпасов ранены четыре человека
ЧС в Киржаче – при взрыве на складе боеприпасов ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 22.04.2025
ЧС в Киржаче – при взрыве на складе боеприпасов ранены четыре человека
Четыре мирных жителя пострадали в результате взрыва и детонации на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T20:51
2025-04-22T20:57
владимирская область
александр авдеев
происшествия
новости
взрыв
пожар
общество
режим чс
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в результате взрыва и детонации на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.По словам Авдеева, штаб по ликвидации ЧС принял решение эвакуировать жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков, которые находятся в непосредственной близости от места происшествия."Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек. Люди обеспечены всем необходимым. Эту ночь большинство из них проведет в ПВР, но кого-то уже забирают к себе родственники", - отметил губернатор.Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ отметили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов.По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимирская область, александр авдеев, происшествия, новости, взрыв, пожар, общество, режим чс, эвакуация
ЧС в Киржаче – при взрыве на складе боеприпасов ранены четыре человека

Четыре человека ранены при взрыве на складе боеприпасов в Киржаче Владимирской области

20:51 22.04.2025 (обновлено: 20:57 22.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в результате взрыва и детонации на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

"Из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий постарадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение", - написал он в Telegram-канале.

По словам Авдеева, штаб по ликвидации ЧС принял решение эвакуировать жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков, которые находятся в непосредственной близости от места происшествия.
"Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек. Люди обеспечены всем необходимым. Эту ночь большинство из них проведет в ПВР, но кого-то уже забирают к себе родственники", - отметил губернатор.
Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ отметили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов.
По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
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Владимирская областьАлександр АвдеевПроисшествияНовостиВзрывПожарОбществоРежим ЧСЭвакуация
 
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