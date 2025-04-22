Рейтинг@Mail.ru
В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250422/v-kerchi-chastichno-zakryvayut-mitridatskuyu-lestnitsu--prichina-i-sroki-1145875703.html
В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки
В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки - РИА Новости Крым, 22.04.2025
В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки
В Керчи в среду частично закроют проход к Большой и Малой Митридатским лестницам. Это связано с работами по очистке достопримечательности. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T22:39
2025-04-22T22:28
керчь
олег каторгин
митридат
благоустройство
новости крыма
памятники крыма
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121314583_0:85:1619:996_1920x0_80_0_0_bed73a53ca00be255de61b5ed429fa0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Керчи в среду частично закроют проход к Большой и Малой Митридатским лестницам. Это связано с работами по очистке достопримечательности. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Мэр добавил, что в целях безопасности на время работ проход к лестницам оградят сигнальной лентой.Как заявил глава подведомственной минкульту РК организации – дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока, Митридатской лестнице нужен текущий ремонт некоторых очень малых участков.Также о разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. Как сообщалось, в 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. И в декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллионаМитридатская лестница в Керчи опять разрушаетсяСохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи
керчь
митридат
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121314583_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2c3e12f28ecbc866eccfb0032f73d026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, олег каторгин, митридат, благоустройство, новости крыма, памятники крыма, городская среда
В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки

В Керчи с 23 апреля Митридатскую лестницу частично закрывают на уборку

22:39 22.04.2025
 
© РИА Новости КрымМитридатская лестница
Митридатская лестница - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Керчи в среду частично закроют проход к Большой и Малой Митридатским лестницам. Это связано с работами по очистке достопримечательности. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.

"Завтра стартуют работы по очистке Большой и Малой Митридатских лестниц. Начнут обработку с верхней точки (обелиск Славы). Очистить лестницы от налета, грибка и плесени подрядчик планирует до 4 мая", - написал он в Telegram-канале.

Мэр добавил, что в целях безопасности на время работ проход к лестницам оградят сигнальной лентой.
Как заявил глава подведомственной минкульту РК организации – дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока, Митридатской лестнице нужен текущий ремонт некоторых очень малых участков.
Также о разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. Как сообщалось, в 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. И в декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.
В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона
Митридатская лестница в Керчи опять разрушается
Сохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи
 
КерчьОлег КаторгинМитридатБлагоустройствоНовости КрымаПамятники КрымаГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:57Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день
22:39В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки
22:18"Крым эксклюзивный": что ждет рынок многоквартирного жилья
22:01Как крымчане будут отдыхать на майские праздники – инфографика
21:47Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией
21:36Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании
21:14Прогноз погоды в Крыму Первомай и День Победы
20:51ЧС в Киржаче – при взрыве на складе боеприпасов ранены четыре человека
20:44Это не решить военным путем: в Госдепе сделали заявление по Украине
20:18Что происходит в Киржаче сегодня – после взрыва эвакуируют семь сел
20:13Сюрприз от властей: в Молдавии запретили праздновать День Победы
19:45Европа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по Крыму
19:39Поезда в Крым украсили к 80-летию Победы
19:15Клещи атакуют: крымчане почти 200 раз обращались к медикам из-за укусов
19:03На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов
18:43Беспилотник уничтожен над Крымом
18:40На востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причина
18:25В Крыму будут привлекать студентов к работе в туристический сезон
18:17Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину
18:00Выдача полисов и помощь Крыма: как работает система ОМС на Херсонщине
Лента новостейМолния