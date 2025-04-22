В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки
В Керчи с 23 апреля Митридатскую лестницу частично закрывают на уборку
© РИА Новости КрымМитридатская лестница
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Керчи в среду частично закроют проход к Большой и Малой Митридатским лестницам. Это связано с работами по очистке достопримечательности. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Завтра стартуют работы по очистке Большой и Малой Митридатских лестниц. Начнут обработку с верхней точки (обелиск Славы). Очистить лестницы от налета, грибка и плесени подрядчик планирует до 4 мая", - написал он в Telegram-канале.
Мэр добавил, что в целях безопасности на время работ проход к лестницам оградят сигнальной лентой.
Как заявил глава подведомственной минкульту РК организации – дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока, Митридатской лестнице нужен текущий ремонт некоторых очень малых участков.
Также о разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. Как сообщалось, в 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. И в декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.
В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.
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