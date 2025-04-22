https://crimea.ria.ru/20250422/v-kerchi-chastichno-zakryvayut-mitridatskuyu-lestnitsu--prichina-i-sroki-1145875703.html

В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки

В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки - РИА Новости Крым, 22.04.2025

В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки

В Керчи в среду частично закроют проход к Большой и Малой Митридатским лестницам. Это связано с работами по очистке достопримечательности. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T22:39

2025-04-22T22:39

2025-04-22T22:28

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Керчи в среду частично закроют проход к Большой и Малой Митридатским лестницам. Это связано с работами по очистке достопримечательности. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Мэр добавил, что в целях безопасности на время работ проход к лестницам оградят сигнальной лентой.Как заявил глава подведомственной минкульту РК организации – дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока, Митридатской лестнице нужен текущий ремонт некоторых очень малых участков.Также о разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. Как сообщалось, в 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. И в декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллионаМитридатская лестница в Керчи опять разрушаетсяСохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, олег каторгин, митридат, благоустройство, новости крыма, памятники крыма, городская среда