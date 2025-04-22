Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день
Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче и смерть Зураба Церетели – главное за день
© Фото : Виктор СандросВзрыв во Владимирской области
© Фото : Виктор Сандрос
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Киржаче Владимирской области произошел взрыв на складе боеприпасов, в регионе введен режим ЧС. Умер скульптор Зураб Церетели. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели провели. Пенсии за май россиянам будут перечислены досрочно. В Крыму ждут наплыва туристов из-за закрытых пляжей в Анапе.
О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.
Взрыв в Киржаче Владимирской области
Взрыв в Киржаче Владимирской области прогремел во вторник вечером. Как сообщили в Минобороны РФ, в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за детонации эвакуированы жители семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.
По данным губернатора региона Александра Авдеева, пострадали четыре человека - трое из них доставлены в больницы в среднем и удовлетворительном состоянии.
Умер Зураб Церетели
Умер президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели. Ему был 91 год. Как рассказал журналистам помощник творца Сергей Шагулашвили, Церетели не стало в половину второго ночи.
Российские политики, дипломаты и артисты выразили соболезнования по случаю кончины Церетели, назвав его великим зодчим, мастером с мировым именем и вдохновителем поколений. Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким в связи с кончиной российского деятеля культуры. Он отметил подвижнический подвиг выдающегося скульптора
Владимир Путин встретился с султаном Омана
Российский лидер Владимир Путин и султан арабского государства Оман Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели встречу в Кремле и обговорили взаимодействие в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства. Арабский султан прибыл в Москву с государственным двухдневным визитом.
Пенсии россиянам выплатят досрочно
Россиянам, которые получают пенсию через банк с 1-го по 5-е число, выплаты будут начислены досрочно - до 30 апреля, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
"Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически", – сказано в сообщении.
В Крыму ожидается наплыв туристов
Из-за новостей о закрытии в грядущем сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности, большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой прогноз сделал член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".
Туристам вместо традиционного пляжного отдыха предлагают альтернативы: экскурсии и отели с бассейнами, однако не все на это готовы, отмечает Тарасенко. На фоне этих событий Республика Крым ожидает резкого увеличения туристического потока, говорит он, поскольку для кого-то море и пляжный отдых это "принципиальная история".
При этом, как отметил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов, в Крыму восстанавливается турпоток, который был потерян с 2021 года, замечен рост в пределах 20 процентов.
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