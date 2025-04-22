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Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день
Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день
В Киржаче Владимирской области произошел взрыв на складе боеприпасов, в регионе введен режим ЧС. Умер скульптор Зураб Церетели. Президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T22:57
2025-04-22T22:57
новости
главное за день
владимирская область
взрыв
крым
происшествия
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Киржаче Владимирской области произошел взрыв на складе боеприпасов, в регионе введен режим ЧС. Умер скульптор Зураб Церетели. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели провели. Пенсии за май россиянам будут перечислены досрочно. В Крыму ждут наплыва туристов из-за закрытых пляжей в Анапе.О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв в Киржаче Владимирской областиВзрыв в Киржаче Владимирской области прогремел во вторник вечером. Как сообщили в Минобороны РФ, в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за детонации эвакуированы жители семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. По данным губернатора региона Александра Авдеева, пострадали четыре человека - трое из них доставлены в больницы в среднем и удовлетворительном состоянии.Умер Зураб ЦеретелиУмер президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели. Ему был 91 год. Как рассказал журналистам помощник творца Сергей Шагулашвили, Церетели не стало в половину второго ночи.Российские политики, дипломаты и артисты выразили соболезнования по случаю кончины Церетели, назвав его великим зодчим, мастером с мировым именем и вдохновителем поколений. Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким в связи с кончиной российского деятеля культуры. Он отметил подвижнический подвиг выдающегося скульптораВладимир Путин встретился с султаном ОманаРоссийский лидер Владимир Путин и султан арабского государства Оман Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели встречу в Кремле и обговорили взаимодействие в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства. Арабский султан прибыл в Москву с государственным двухдневным визитом.Пенсии россиянам выплатят досрочноРоссиянам, которые получают пенсию через банк с 1-го по 5-е число, выплаты будут начислены досрочно - до 30 апреля, сообщили в пресс-службе Социального фонда России."Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически", – сказано в сообщении.В Крыму ожидается наплыв туристовИз-за новостей о закрытии в грядущем сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности, большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой прогноз сделал член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".Туристам вместо традиционного пляжного отдыха предлагают альтернативы: экскурсии и отели с бассейнами, однако не все на это готовы, отмечает Тарасенко. На фоне этих событий Республика Крым ожидает резкого увеличения туристического потока, говорит он, поскольку для кого-то море и пляжный отдых это "принципиальная история".При этом, как отметил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов, в Крыму восстанавливается турпоток, который был потерян с 2021 года, замечен рост в пределах 20 процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, главное за день, владимирская область, взрыв, крым, происшествия, россия, политика
Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день

Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче и смерть Зураба Церетели – главное за день

22:57 22.04.2025
 
© Фото : Виктор СандросВзрыв во Владимирской области
Взрыв во Владимирской области
© Фото : Виктор Сандрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Киржаче Владимирской области произошел взрыв на складе боеприпасов, в регионе введен режим ЧС. Умер скульптор Зураб Церетели. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели провели. Пенсии за май россиянам будут перечислены досрочно. В Крыму ждут наплыва туристов из-за закрытых пляжей в Анапе.
О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.

Взрыв в Киржаче Владимирской области

Взрыв в Киржаче Владимирской области прогремел во вторник вечером. Как сообщили в Минобороны РФ, в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за детонации эвакуированы жители семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.
По данным губернатора региона Александра Авдеева, пострадали четыре человека - трое из них доставлены в больницы в среднем и удовлетворительном состоянии.
В больнице - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
20:51
ЧС в Киржаче – при взрыве на складе боеприпасов ранены четыре человека

Умер Зураб Церетели

Умер президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели. Ему был 91 год. Как рассказал журналистам помощник творца Сергей Шагулашвили, Церетели не стало в половину второго ночи.
Российские политики, дипломаты и артисты выразили соболезнования по случаю кончины Церетели, назвав его великим зодчим, мастером с мировым именем и вдохновителем поколений. Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким в связи с кончиной российского деятеля культуры. Он отметил подвижнический подвиг выдающегося скульптора
Ливадийский дворец. Памятник большой тройке: Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту, Уинстону Черчиллю. - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
09:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму

Владимир Путин встретился с султаном Омана

Российский лидер Владимир Путин и султан арабского государства Оман Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели встречу в Кремле и обговорили взаимодействие в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства. Арабский султан прибыл в Москву с государственным двухдневным визитом.
Анна Литвиненко, директор Территориального фонда ОМС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
18:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
Выдача полисов и помощь Крыма: как работает система ОМС на Херсонщине

Пенсии россиянам выплатят досрочно

Россиянам, которые получают пенсию через банк с 1-го по 5-е число, выплаты будут начислены досрочно - до 30 апреля, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
"Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически", – сказано в сообщении.
Владимир Зеленский
21:47
Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

В Крыму ожидается наплыв туристов

Из-за новостей о закрытии в грядущем сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности, большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой прогноз сделал член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".
Туристам вместо традиционного пляжного отдыха предлагают альтернативы: экскурсии и отели с бассейнами, однако не все на это готовы, отмечает Тарасенко. На фоне этих событий Республика Крым ожидает резкого увеличения туристического потока, говорит он, поскольку для кого-то море и пляжный отдых это "принципиальная история".
При этом, как отметил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов, в Крыму восстанавливается турпоток, который был потерян с 2021 года, замечен рост в пределах 20 процентов.
Феодосия готовится встречать туристов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
19:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов
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Заголовок открываемого материала
22:57Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день
22:39В Керчи частично закрывают Митридатскую лестницу – причина и сроки
22:18"Крым эксклюзивный": что ждет рынок многоквартирного жилья
22:01Как крымчане будут отдыхать на майские праздники – инфографика
21:47Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией
21:36Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании
21:14Прогноз погоды в Крыму Первомай и День Победы
20:51ЧС в Киржаче – при взрыве на складе боеприпасов ранены четыре человека
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