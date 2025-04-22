https://crimea.ria.ru/20250422/vzryv-v-kirzhache-i-smert-tsereteli--glavnoe-za-den-1145875875.html

Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день

Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Взрыв в Киржаче и смерть Церетели – главное за день

В Киржаче Владимирской области произошел взрыв на складе боеприпасов, в регионе введен режим ЧС. Умер скульптор Зураб Церетели. Президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T22:57

2025-04-22T22:57

2025-04-22T22:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Киржаче Владимирской области произошел взрыв на складе боеприпасов, в регионе введен режим ЧС. Умер скульптор Зураб Церетели. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели провели. Пенсии за май россиянам будут перечислены досрочно. В Крыму ждут наплыва туристов из-за закрытых пляжей в Анапе.О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв в Киржаче Владимирской областиВзрыв в Киржаче Владимирской области прогремел во вторник вечером. Как сообщили в Минобороны РФ, в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за детонации эвакуированы жители семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. По данным губернатора региона Александра Авдеева, пострадали четыре человека - трое из них доставлены в больницы в среднем и удовлетворительном состоянии.Умер Зураб ЦеретелиУмер президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели. Ему был 91 год. Как рассказал журналистам помощник творца Сергей Шагулашвили, Церетели не стало в половину второго ночи.Российские политики, дипломаты и артисты выразили соболезнования по случаю кончины Церетели, назвав его великим зодчим, мастером с мировым именем и вдохновителем поколений. Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким в связи с кончиной российского деятеля культуры. Он отметил подвижнический подвиг выдающегося скульптораВладимир Путин встретился с султаном ОманаРоссийский лидер Владимир Путин и султан арабского государства Оман Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели встречу в Кремле и обговорили взаимодействие в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства. Арабский султан прибыл в Москву с государственным двухдневным визитом.Пенсии россиянам выплатят досрочноРоссиянам, которые получают пенсию через банк с 1-го по 5-е число, выплаты будут начислены досрочно - до 30 апреля, сообщили в пресс-службе Социального фонда России."Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически", – сказано в сообщении.В Крыму ожидается наплыв туристовИз-за новостей о закрытии в грядущем сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности, большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой прогноз сделал член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".Туристам вместо традиционного пляжного отдыха предлагают альтернативы: экскурсии и отели с бассейнами, однако не все на это готовы, отмечает Тарасенко. На фоне этих событий Республика Крым ожидает резкого увеличения туристического потока, говорит он, поскольку для кого-то море и пляжный отдых это "принципиальная история".При этом, как отметил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов, в Крыму восстанавливается турпоток, который был потерян с 2021 года, замечен рост в пределах 20 процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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