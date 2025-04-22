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Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией
Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией
Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T21:47
2025-04-22T21:47
украина
владимир зеленский
переговоры
россия
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, заявил Владимир Зеленский. Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.Владимир Зеленский 25 января заявил, что подписал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств. По его словам, указ был подписан, когда российские войска якобы находились под Киевом. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что 4 апреля 2022 года российских войск под Киевом уже не было, а стамбульские соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. При этом указ о запрете переговоров с РФ Владимир Зеленский подписал в конце сентября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения.Более того, для начала переговоров с РФ киевские власти должны отменить указ об их запрете. Но проблема в том, что когда Зеленский подписывал этот указ, он был легитимным президентом. А теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный, констатировал российский лидер.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский, переговоры, россия, политика, внешняя политика, новости
Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией после прекращения огня

21:47 22.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, заявил Владимир Зеленский.
"После полного прекращения огня с пониманием, с какими сроками, мы готовы к любым переговорам с русскими, к любым", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали украинские СМИ.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.
Владимир Зеленский 25 января заявил, что подписал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств. По его словам, указ был подписан, когда российские войска якобы находились под Киевом. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что 4 апреля 2022 года российских войск под Киевом уже не было, а стамбульские соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. При этом указ о запрете переговоров с РФ Владимир Зеленский подписал в конце сентября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения.
Более того, для начала переговоров с РФ киевские власти должны отменить указ об их запрете. Но проблема в том, что когда Зеленский подписывал этот указ, он был легитимным президентом. А теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный, констатировал российский лидер.
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УкраинаВладимир ЗеленскийПереговорыРоссияПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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