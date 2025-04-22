Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией
Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией после прекращения огня
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, заявил Владимир Зеленский.
"После полного прекращения огня с пониманием, с какими сроками, мы готовы к любым переговорам с русскими, к любым", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали украинские СМИ.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.
Владимир Зеленский 25 января заявил, что подписал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств. По его словам, указ был подписан, когда российские войска якобы находились под Киевом. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что 4 апреля 2022 года российских войск под Киевом уже не было, а стамбульские соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. При этом указ о запрете переговоров с РФ Владимир Зеленский подписал в конце сентября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения.
Более того, для начала переговоров с РФ киевские власти должны отменить указ об их запрете. Но проблема в том, что когда Зеленский подписывал этот указ, он был легитимным президентом. А теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный, констатировал российский лидер.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.