https://crimea.ria.ru/20250422/zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-k-lyubym-peregovoram-s-rossiey-1145875425.html

Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T21:47

2025-04-22T21:47

2025-04-22T21:47

украина

владимир зеленский

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, заявил Владимир Зеленский. Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.Владимир Зеленский 25 января заявил, что подписал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств. По его словам, указ был подписан, когда российские войска якобы находились под Киевом. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что 4 апреля 2022 года российских войск под Киевом уже не было, а стамбульские соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. При этом указ о запрете переговоров с РФ Владимир Зеленский подписал в конце сентября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения.Более того, для начала переговоров с РФ киевские власти должны отменить указ об их запрете. Но проблема в том, что когда Зеленский подписывал этот указ, он был легитимным президентом. А теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный, констатировал российский лидер.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, переговоры, россия, политика, внешняя политика, новости