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Это не решить военным путем: в Госдепе сделали заявление по Украине - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Это не решить военным путем: в Госдепе сделали заявление по Украине
Это не решить военным путем: в Госдепе сделали заявление по Украине - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Это не решить военным путем: в Госдепе сделали заявление по Украине
Решить ситуацию на Украине военным путем не получится. Какие есть перспективы урегулирования станет ясно по итогам встречи в Лондоне, на которую отправится... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T20:44
2025-04-22T20:44
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Решить ситуацию на Украине военным путем не получится. Какие есть перспективы урегулирования станет ясно по итогам встречи в Лондоне, на которую отправится спецпосланник президента США Кит Келлог, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. Ранее газета The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме писала, что в Лондоне на второй встрече делегаций США, стран Европы и Украины, которая должна состояться 23 апреля, могут утвердить план всеобъемлющего прекращения огня.Ранее госсекретарь США Марко Рубио после встречи с представителями Европы и Украины в Париже заявил, что США три года поставляли деньги и оружие Киеву, но настало время сместить фокус внимания на другие вопросы. По его словам, Вашингтон готов помочь Украине и России, если они настроены на мир, в противном случае "займется чем-то еще".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что в урегулировании конфликта на Украине есть определенный прогресс. Он также подчеркнул, что Москва стремится к урегулированию конфликта с учетом собственных интересов и по-прежнему открыта для диалога.11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. Они начались около 18 часов вечера и длились 4,5 часа. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по КрымуВ Москве снова ждут УиткоффаЕсть нюансы: в Кремле оценили предложение Киева о прекращении ударов
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РИА Новости Крым
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96
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сша, госдепартамент сша, в мире, украина, политика, внешняя политика, лондон, кит келлог
Это не решить военным путем: в Госдепе сделали заявление по Украине

Военного решения конфликта на Украине нет – госдеп

20:44 22.04.2025
 
© © AP Photo/ Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© © AP Photo/ Luis M. Alvarez
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Решить ситуацию на Украине военным путем не получится. Какие есть перспективы урегулирования станет ясно по итогам встречи в Лондоне, на которую отправится спецпосланник президента США Кит Келлог, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Президент Трамп хочет дипломатического разрешения. Госсекретарь и президент говорили, что это не решишь военным путем", - сказала Брюс.
Ранее газета The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме писала, что в Лондоне на второй встрече делегаций США, стран Европы и Украины, которая должна состояться 23 апреля, могут утвердить план всеобъемлющего прекращения огня.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио после встречи с представителями Европы и Украины в Париже заявил, что США три года поставляли деньги и оружие Киеву, но настало время сместить фокус внимания на другие вопросы. По его словам, Вашингтон готов помочь Украине и России, если они настроены на мир, в противном случае "займется чем-то еще".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что в урегулировании конфликта на Украине есть определенный прогресс. Он также подчеркнул, что Москва стремится к урегулированию конфликта с учетом собственных интересов и по-прежнему открыта для диалога.
11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. Они начались около 18 часов вечера и длились 4,5 часа. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки.
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