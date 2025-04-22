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"Крым эксклюзивный": что ждет рынок многоквартирного жилья - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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"Крым эксклюзивный": что ждет рынок многоквартирного жилья
"Крым эксклюзивный": что ждет рынок многоквартирного жилья - РИА Новости Крым, 22.04.2025
"Крым эксклюзивный": что ждет рынок многоквартирного жилья
Динамика строительства многоквартирных домов в Крыму обещает расти в 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T22:18
2025-04-22T22:18
радио "спутник в крыму"
крым
жилье в крыму
жилье
ольга виноградова
общество
строительство
экономика
экономика крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Динамика строительства многоквартирных домов в Крыму обещает расти в 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По ее словам, несмотря на общероссийские тенденции, в Крыму не наблюдается падения объемов строительства, в том числе жилых комплексов.Она подчеркнула, что "Крым очень маленький и эксклюзивный", при этом в республике сегодня "очень слабая база с точки зрения количества метров на одного жителя"."У нас еще меньше, чем в среднем по России, если мы говорим именно об обновлении жилого фонда", – заметила Виноградова.При этом Крым – курортный регион и становится все более привлекательным, причем не только в прибрежной, но и в горной части, и спрос на туристическое жилье, апартаменты и отели только растет.Обе эти тенденции, по словам Виноградовой, повлекут за собой строительство жилья, в том числе многоэтажного."Благодаря тому, что у нас низкая база для роста, плюс спрос как туристического региона, можно надеяться, что и в 2025 году тенденции сохранятся и будет хорошая динамика по строительству и в том числе многоквартирного жилья", – сказала Виноградова.По ее словам, сегодня может наблюдаться замедление строительства там, где нет достаточного спроса на жилье ввиду отмены массовой льготной ипотеки. Кроме того, скорость введения в эксплуатацию некоторых жилых комплексов возрастает с 2-3 лет до четырех."Но все эти все процессы находятся на сегодняшний момент на этапе балансировки. Но для Крыма ситуация положительная", - заключила глава профильного комитета Госсовета республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в КрымуКрым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнениеНовые нацпроекты России: что они дадут Крыму
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крым, жилье в крыму, жилье, ольга виноградова, общество, строительство, экономика, экономика крыма, новости крыма, мнения
"Крым эксклюзивный": что ждет рынок многоквартирного жилья

В Крыму увеличиваются темпы строительства многоэтажных жилых комплексов – экономист

22:18 22.04.2025
 
© РИА Новости КрымСтроительство жилого дома в Симферополе
Строительство жилого дома в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Динамика строительства многоквартирных домов в Крыму обещает расти в 2025 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
По ее словам, несмотря на общероссийские тенденции, в Крыму не наблюдается падения объемов строительства, в том числе жилых комплексов.
"У нас есть очень хорошие цифры по строительству за 2024 год. В Крыму ввод в эксплуатацию жилья +1,7%. Из них многоквартирное строительство – это +4,4%, и индивидуальное строительство тоже выросло на 10%. То есть динамика по отрасли положительная, строительство жилья в республике идет в плюс", – сказала Виноградова.
Она подчеркнула, что "Крым очень маленький и эксклюзивный", при этом в республике сегодня "очень слабая база с точки зрения количества метров на одного жителя".
"У нас еще меньше, чем в среднем по России, если мы говорим именно об обновлении жилого фонда", – заметила Виноградова.
При этом Крым – курортный регион и становится все более привлекательным, причем не только в прибрежной, но и в горной части, и спрос на туристическое жилье, апартаменты и отели только растет.
Обе эти тенденции, по словам Виноградовой, повлекут за собой строительство жилья, в том числе многоэтажного.
"Благодаря тому, что у нас низкая база для роста, плюс спрос как туристического региона, можно надеяться, что и в 2025 году тенденции сохранятся и будет хорошая динамика по строительству и в том числе многоквартирного жилья", – сказала Виноградова.
По ее словам, сегодня может наблюдаться замедление строительства там, где нет достаточного спроса на жилье ввиду отмены массовой льготной ипотеки. Кроме того, скорость введения в эксплуатацию некоторых жилых комплексов возрастает с 2-3 лет до четырех.
"Но все эти все процессы находятся на сегодняшний момент на этапе балансировки. Но для Крыма ситуация положительная", - заключила глава профильного комитета Госсовета республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатацию.
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