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Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании
Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании
На встрече в Лондоне представители Европы, Украины и США могут обсуждать вопрос признания Крыма российской территорией, но ради интриги, а не мирных... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T21:36
2025-04-22T21:36
радио "спутник в крыму"
крым
россия
коллективный запад
мнения
павел шипилин
политика
внешняя политика
европа
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. На встрече в Лондоне представители Европы, Украины и США могут обсуждать вопрос признания Крыма российской территорией, но ради интриги, а не мирных договоренностей – цель этой сходки в Европе иная. Так считает политолог Павел Шипилин, свое мнение он объяснил в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля. Обсуждение, по его словам, посвятят тому, как "достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира". Ряд американских изданий при этом сообщали, что США передали Киеву и его союзникам в Европе предложения об окончании российско-украинского конфликта, в которых, в частности, предполагается признать Крым российским.По мнению политолога, эта тема действительно может подниматься на встрече в Лондоне, однако украинская сторона уже заявила, что исключает уступку территорий, и ее "боевой настрой" не изменится на данном этапе, потому что нет такой цели."Скорее всего, будет интрига вокруг того, что Украина против такого исхода, хотя американский представитель, Уиткофф (Стив, спецпосланник президента США – ред.) и другие подбрасывают эту идею", – сказал Шипилин.Уиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" - WSJ Чего точно не будет, так это обсуждения условий установления мира на Украине, уверен эксперт.К тому же, по словам политолога, это еще и "антитрамповский европейский западный фронт", лидером которого "специально надули Зеленского". А значит, на этой встрече следует ждать много нелицеприятных заявлений не только в адрес России, но и США, считает Шипилин. Однако говорить это будет не Европа, заметил он."Сомневаюсь, что мы услышим серьезные слова о мире из уст "коллективного Зеленского". Это искушенным и нужно, сами-то они не хотят подставляться. Глобалисты, конечно, очень сильные и дают бой (президенту США Дональду) Трампу, но тертые калачи, в отличие от Зеленского, и всегда учитывают проигрыш, который если будет, то всех собак повесят на него", – пояснил свое мнение Шипилин.Что касается присутствия на этой встрече представителя США, то оно объяснимо, но мало что изменит по сути, считает политолог."Это нормально, все-таки коллективный Запад. Приедет послушать и что-то донести Трампу. Хотя не знаю что. Все уже давно донесено, и это ничего не изменит", – убежден Шипилин.Эксперт делает вывод, что встреча в Лондоне априори ничего не будет значить для процесса переговоров, поскольку "решить проблему Украины может только Россия", представителей которой там нет, и только при соблюдении ее условий, которые на данный момент игнорируют не только в Европе, но и в США."С Соединенными Штатами наши встречи, конечно, любопытны, мы с интересом за этим наблюдаем, цитируем. Но Россию бесполезно уговорить отказаться от целей спецоперации. Совершенно нереально, когда у наших границ находятся силы НАТО", – сказал Шипилин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею США признать полуостров российскимПризнает ли Трамп российский Крым – мнениеАмерика устала: спецпредставитель Трампа предупредил Украину
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крым, россия, коллективный запад, мнения, павел шипилин, политика, внешняя политика, европа, сша, великобритания, владимир зеленский
Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании

Вопрос принадлежности Крыма рассмотрят в Лондоне ради интриги – политолог

21:36 22.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТриколор на митинге в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Триколор на митинге в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. На встрече в Лондоне представители Европы, Украины и США могут обсуждать вопрос признания Крыма российской территорией, но ради интриги, а не мирных договоренностей – цель этой сходки в Европе иная. Так считает политолог Павел Шипилин, свое мнение он объяснил в эфире радио "Спутник в Крыму".
Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля. Обсуждение, по его словам, посвятят тому, как "достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира". Ряд американских изданий при этом сообщали, что США передали Киеву и его союзникам в Европе предложения об окончании российско-украинского конфликта, в которых, в частности, предполагается признать Крым российским.
По мнению политолога, эта тема действительно может подниматься на встрече в Лондоне, однако украинская сторона уже заявила, что исключает уступку территорий, и ее "боевой настрой" не изменится на данном этапе, потому что нет такой цели.
"Скорее всего, будет интрига вокруг того, что Украина против такого исхода, хотя американский представитель, Уиткофф (Стив, спецпосланник президента США – ред.) и другие подбрасывают эту идею", – сказал Шипилин.
Уиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" - WSJ
Чего точно не будет, так это обсуждения условий установления мира на Украине, уверен эксперт.
"Эта встреча носит совершенно иной характер – милитаристский, чтобы решить, как им победить Россию, а не для того, чтобы установить мир на Украине. Собирается антироссийский фронт, который усиленно сколачивают. И завтра будет очередной смотр сил", – прокомментировал Шипилин.
К тому же, по словам политолога, это еще и "антитрамповский европейский западный фронт", лидером которого "специально надули Зеленского". А значит, на этой встрече следует ждать много нелицеприятных заявлений не только в адрес России, но и США, считает Шипилин. Однако говорить это будет не Европа, заметил он.
"Сомневаюсь, что мы услышим серьезные слова о мире из уст "коллективного Зеленского". Это искушенным и нужно, сами-то они не хотят подставляться. Глобалисты, конечно, очень сильные и дают бой (президенту США Дональду) Трампу, но тертые калачи, в отличие от Зеленского, и всегда учитывают проигрыш, который если будет, то всех собак повесят на него", – пояснил свое мнение Шипилин.
Что касается присутствия на этой встрече представителя США, то оно объяснимо, но мало что изменит по сути, считает политолог.
"Это нормально, все-таки коллективный Запад. Приедет послушать и что-то донести Трампу. Хотя не знаю что. Все уже давно донесено, и это ничего не изменит", – убежден Шипилин.
Эксперт делает вывод, что встреча в Лондоне априори ничего не будет значить для процесса переговоров, поскольку "решить проблему Украины может только Россия", представителей которой там нет, и только при соблюдении ее условий, которые на данный момент игнорируют не только в Европе, но и в США.
"С Соединенными Штатами наши встречи, конечно, любопытны, мы с интересом за этим наблюдаем, цитируем. Но Россию бесполезно уговорить отказаться от целей спецоперации. Совершенно нереально, когда у наших границ находятся силы НАТО", – сказал Шипилин.
"И можно сколько угодно нас задабривать тем, что они признают Крым, снимут санкции – что угодно. Но безопасность прежде всего. А они намеренно стараются не замечать самой главной проблемы. Компромисс в данном случае невозможен, и мы добиваемся своих целей сами", – заключил эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымРоссияКоллективный ЗападМненияПавел ШипилинПолитикаВнешняя политикаЕвропаСШАВеликобританияВладимир Зеленский
 
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