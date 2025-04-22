https://crimea.ria.ru/20250422/tema-kryma-v-londone--zachem-kollektivnyy-zapad-zagovoril-o-priznanii-1145867295.html

Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании

Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Тема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании

На встрече в Лондоне представители Европы, Украины и США могут обсуждать вопрос признания Крыма российской территорией, но ради интриги, а не мирных... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T21:36

2025-04-22T21:36

2025-04-22T21:36

радио "спутник в крыму"

крым

россия

коллективный запад

мнения

павел шипилин

политика

внешняя политика

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111464/31/1114643125_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_26ef1d4614e1cf1c6ffe080d8f87e4d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. На встрече в Лондоне представители Европы, Украины и США могут обсуждать вопрос признания Крыма российской территорией, но ради интриги, а не мирных договоренностей – цель этой сходки в Европе иная. Так считает политолог Павел Шипилин, свое мнение он объяснил в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля. Обсуждение, по его словам, посвятят тому, как "достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира". Ряд американских изданий при этом сообщали, что США передали Киеву и его союзникам в Европе предложения об окончании российско-украинского конфликта, в которых, в частности, предполагается признать Крым российским.По мнению политолога, эта тема действительно может подниматься на встрече в Лондоне, однако украинская сторона уже заявила, что исключает уступку территорий, и ее "боевой настрой" не изменится на данном этапе, потому что нет такой цели."Скорее всего, будет интрига вокруг того, что Украина против такого исхода, хотя американский представитель, Уиткофф (Стив, спецпосланник президента США – ред.) и другие подбрасывают эту идею", – сказал Шипилин.Уиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" - WSJ Чего точно не будет, так это обсуждения условий установления мира на Украине, уверен эксперт.К тому же, по словам политолога, это еще и "антитрамповский европейский западный фронт", лидером которого "специально надули Зеленского". А значит, на этой встрече следует ждать много нелицеприятных заявлений не только в адрес России, но и США, считает Шипилин. Однако говорить это будет не Европа, заметил он."Сомневаюсь, что мы услышим серьезные слова о мире из уст "коллективного Зеленского". Это искушенным и нужно, сами-то они не хотят подставляться. Глобалисты, конечно, очень сильные и дают бой (президенту США Дональду) Трампу, но тертые калачи, в отличие от Зеленского, и всегда учитывают проигрыш, который если будет, то всех собак повесят на него", – пояснил свое мнение Шипилин.Что касается присутствия на этой встрече представителя США, то оно объяснимо, но мало что изменит по сути, считает политолог."Это нормально, все-таки коллективный Запад. Приедет послушать и что-то донести Трампу. Хотя не знаю что. Все уже давно донесено, и это ничего не изменит", – убежден Шипилин.Эксперт делает вывод, что встреча в Лондоне априори ничего не будет значить для процесса переговоров, поскольку "решить проблему Украины может только Россия", представителей которой там нет, и только при соблюдении ее условий, которые на данный момент игнорируют не только в Европе, но и в США."С Соединенными Штатами наши встречи, конечно, любопытны, мы с интересом за этим наблюдаем, цитируем. Но Россию бесполезно уговорить отказаться от целей спецоперации. Совершенно нереально, когда у наших границ находятся силы НАТО", – сказал Шипилин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею США признать полуостров российскимПризнает ли Трамп российский Крым – мнениеАмерика устала: спецпредставитель Трампа предупредил Украину

крым

россия

европа

сша

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, коллективный запад, мнения, павел шипилин, политика, внешняя политика, европа, сша, великобритания, владимир зеленский