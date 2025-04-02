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"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки
"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки - РИА Новости Крым, 02.04.2025
"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки
Участники спецоперации подали 933 заявки на участие в программе "Севастополь — Город Героев", сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Участники спецоперации подали 933 заявки на участие в программе "Севастополь — Город Героев", сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.Далее участников ждет тестирование, которое можно пройти до 4 апреля включительно на сайте gorodgeroev.sev.gov.ru или же в МФЦ, администрации муниципалитета, офисе "Мой бизнес", филиале фонда "Защитники Отечества". Также им предстоит собеседование, которое пройдет с 12 мая по 6 июня."Итоговый список победителей до 1 июля определит Общественный совет при губернаторе по делам участников СВО. В этом году 30 человек смогут пройти обучение по программе переподготовки. Обучение начнется 1 сентября", - сообщил губернатор.Задача программы "Севастополь — Город Героев" — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных компаниях. Аналогичная программа работает в Крыму, где к участию зарегистрировались около 800 участников спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение ПутинаК землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, кадры, крым, герои сво
"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки

Участники СВО подали 933 заявки на участие в программе "Севастополь — Город Героев"

09:54 02.04.2025 (обновлено: 09:55 02.04.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Участники спецоперации подали 933 заявки на участие в программе "Севастополь — Город Героев", сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.
"Завершилась регистрация участников региональной образовательной программы для участников и ветеранов СВО "Севастополь — Город Героев". Программа вызвала большой отклик. Всего за весь период поступило 933 заявки, из этого числа 823 заявки подали севастопольцы", - проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
Далее участников ждет тестирование, которое можно пройти до 4 апреля включительно на сайте gorodgeroev.sev.gov.ru или же в МФЦ, администрации муниципалитета, офисе "Мой бизнес", филиале фонда "Защитники Отечества". Также им предстоит собеседование, которое пройдет с 12 мая по 6 июня.
"Итоговый список победителей до 1 июля определит Общественный совет при губернаторе по делам участников СВО. В этом году 30 человек смогут пройти обучение по программе переподготовки. Обучение начнется 1 сентября", - сообщил губернатор.
Задача программы "Севастополь — Город Героев" — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных компаниях. Аналогичная программа работает в Крыму, где к участию зарегистрировались около 800 участников спецоперации.
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