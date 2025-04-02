https://crimea.ria.ru/20250402/sevastopol---gorod-geroev-pochti-tysyacha-uchastnikov-svo-podali-zayavki-1145377707.html

"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки

"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки - РИА Новости Крым, 02.04.2025

"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки

Участники спецоперации подали 933 заявки на участие в программе "Севастополь — Город Героев", сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T09:54

2025-04-02T09:54

2025-04-02T09:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Участники спецоперации подали 933 заявки на участие в программе "Севастополь — Город Героев", сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.Далее участников ждет тестирование, которое можно пройти до 4 апреля включительно на сайте gorodgeroev.sev.gov.ru или же в МФЦ, администрации муниципалитета, офисе "Мой бизнес", филиале фонда "Защитники Отечества". Также им предстоит собеседование, которое пройдет с 12 мая по 6 июня."Итоговый список победителей до 1 июля определит Общественный совет при губернаторе по делам участников СВО. В этом году 30 человек смогут пройти обучение по программе переподготовки. Обучение начнется 1 сентября", - сообщил губернатор.Задача программы "Севастополь — Город Героев" — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных компаниях. Аналогичная программа работает в Крыму, где к участию зарегистрировались около 800 участников спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение ПутинаК землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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