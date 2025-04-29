https://crimea.ria.ru/20250429/plyazhi-art-klaster-i-dayving--sudak-gotov-vstretit-turistov-1146080548.html
Пляжи, арт-кластер и дайвинг – Судак готов встретить туристов
Пляжи, арт-кластер и дайвинг – Судак готов встретить туристов - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Пляжи, арт-кластер и дайвинг – Судак готов встретить туристов
Судакский городской округ активно завершает подготовку к началу курортного сезона 2025 года. Об этом рассказал глава администрации города Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T17:53
2025-04-29T17:53
2025-04-29T17:53
судак
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крым курортный
кирилл чебышев
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Судакский городской округ активно завершает подготовку к началу курортного сезона 2025 года. Об этом рассказал глава администрации города Кирилл Чебышев.Местные власти, предприниматели и туристические объекты – от исторических достопримечательностей до современных пляжных комплексов – заявляют о полной готовности встретить отдыхающих.По словам мэра города, на набережной Судака провели капитальные работы. Полностью восстановили променадную зону после "шторма века", установили новые скамейки и шезлонги, на отдельных участках обновили ограждение и провели озеленение территории.Одной из популярных точек притяжения Судакского городского округа стал кемпинг-пляж "Ракета". В этом году его не только обновили, но и добавили множество новых инфраструктурных и развлекательных решений, о которых корреспонденту РИА Новости Крым рассказала директор объекта Оксана Аветисова.По ее словам, подготовка к курортному сезону, который стартует уже 1 мая, ведется по всем направлениям. Особое внимание уделяют самым "злободневным" моментам.На майские праздники с 1 по 4 мая в рамках арт-кластера "Таврида" на пляже "Ракета" развернется масштабная развлекательная программа."На нашей площадке будет очень много активностей. Это и большой концерт, и спортивные мероприятия, и артзабег. Поэтому ждем всех – будет очень весело, интересно", – рассказала директор пляжа.Одним из главных новшеств сезона станет открытие дайвинг-центра. Правда, насладиться подводными видами с профессиональным оборудованием получится не раньше июня. Еще одно крупнейшее событие пройдет здесь с 1 по 3 августа – фестиваль молодого искусства. Ну и, конечно же, куда в Крыму без оздоровления."В этом году у нас будет работать филиал медицинско-реабилитационного центра Святого Луки. Люди смогут получить услуги оздоровляющего массажа, обертывание, возможно, будут и косметологические процедуры", – добавила Аветисова.Крым – и, в частности, Судак с его современными объектами – подходит к сезону с полной готовностью. Уникальное сочетание природы, культуры, инфраструктуры и экологической безопасности обещает сделать этот сезон насыщенным, комфортным и запоминающимся для туристов со всей страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовилиКак готовят к сезону пляжи КрымаВ Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фонда
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судак, отдых в крыму, крым курортный, кирилл чебышев, видео
Пляжи, арт-кластер и дайвинг – Судак готов встретить туристов
В Судаке для туристов подготовлена разнообразная программа отдыха – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Судакский городской округ активно завершает подготовку к началу курортного сезона 2025 года. Об этом рассказал глава администрации города Кирилл Чебышев.
Местные власти, предприниматели и туристические объекты – от исторических достопримечательностей до современных пляжных комплексов – заявляют о полной готовности встретить отдыхающих.
По словам мэра города, на набережной Судака провели капитальные работы. Полностью восстановили променадную зону после "шторма века", установили новые скамейки и шезлонги, на отдельных участках обновили ограждение и провели озеленение территории.
"Ожидаем хороший туристический поток, мы к этому готовы. У нас много интересных изюминок. Конечно же, Генуэзская крепость, поселок Новый свет, завод шампанских вин, арт-кластер. Очень много всего для туристов", – рассказал Чебышев.
Одной из популярных точек притяжения Судакского городского округа стал кемпинг-пляж "Ракета". В этом году его не только обновили, но и добавили множество новых инфраструктурных и развлекательных решений, о которых корреспонденту РИА Новости Крым
рассказала директор объекта Оксана Аветисова.
По ее словам, подготовка к курортному сезону, который стартует уже 1 мая, ведется по всем направлениям. Особое внимание уделяют самым "злободневным" моментам.
"Буквально только сегодня с утра водолазы закончили обследовать дно. Также мы ведем еженедельный мониторинг наличия мазута. Мазута у нас нет – это абсолютно точно. Мы проверяем как сам пляж, так и территорию вблизи", – подчеркнула Аветисова.
На майские праздники с 1 по 4 мая в рамках арт-кластера "Таврида" на пляже "Ракета" развернется масштабная развлекательная программа.
"На нашей площадке будет очень много активностей. Это и большой концерт, и спортивные мероприятия, и артзабег. Поэтому ждем всех – будет очень весело, интересно", – рассказала директор пляжа.
Одним из главных новшеств сезона станет открытие дайвинг-центра. Правда, насладиться подводными видами с профессиональным оборудованием получится не раньше июня. Еще одно крупнейшее событие пройдет здесь с 1 по 3 августа – фестиваль молодого искусства. Ну и, конечно же, куда в Крыму без оздоровления.
"В этом году у нас будет работать филиал медицинско-реабилитационного центра Святого Луки. Люди смогут получить услуги оздоровляющего массажа, обертывание, возможно, будут и косметологические процедуры", – добавила Аветисова.
Крым – и, в частности, Судак с его современными объектами – подходит к сезону с полной готовностью. Уникальное сочетание природы, культуры, инфраструктуры и экологической безопасности обещает сделать этот сезон насыщенным, комфортным и запоминающимся для туристов со всей страны.
"На данный момент средний уровень бронирования у гостиниц 57%, уровень бронирования на майские – 50%, июнь – 47%, июль-август – 49%. Некоторые средства размещения, обладающие хорошо развитой курортной и туристической инфраструктурой, загружены уже на майские праздники до 80-100%" – подчеркнул министр курортов и здравоохранения Крыма Сергей Ганзий.
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