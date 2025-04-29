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Ялта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовили

Ялта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовили - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Ялта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовили

Ялта откроет курортный сезон 1 мая с обновленными пляжами, новыми общественными пространствами и праздничными мероприятиями. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T11:46

2025-04-29T11:46

2025-04-29T11:29

радио "спутник в крыму"

ялта

янина павленко

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курортный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Ялта откроет курортный сезон 1 мая с обновленными пляжами, новыми общественными пространствами и праздничными мероприятиями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина Павленко. По ее словам, коммунальные службы работают в усиленном режиме, завершены субботники и активно обновляются пляжные и общественные территории. Всего к 1 мая после реконструкции в городе откроется более 20 пляжей. Особое внимание уделено подготовке к приему туристов, детскому оздоровительному отдыху и водоснабжению города в условиях высоких нагрузок. Символом обновления станет Массандровский пляж - одно из самых любимых мест как у горожан, так и у туристов. В этом году его променадная зона расширена на три метра, установлены новые теневые навесы и появятся дополнительные активности. Пляж примет первых отдыхающих уже 1 мая, а окончательное завершение работ ожидается к 1 июня. Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, пройдут во всех уголках муниципалитета. Однако, как подчеркнули в администрации, в условиях текущей обстановки масштабных торжеств не планируется. Одним из значимых событий станет открытие нового сквера в Алупке. Также с 1 по 5 мая на территории храма Архангела Михаила пройдет культурный фестиваль. Полный список мероприятий доступен на официальных ресурсах администрации города. Как подчеркнула Павленко, Ялта демонстрирует уверенный рост туристического интереса: уже сегодня гостиницы и санатории забронированы на 60-100%, а по итогам сезона ожидается рост турпотока более чем на 20%. Что касается водоснабжения - важной темы для Южного берега Крыма - власти уверяют: ресурсов достаточно. "Никаких опасений по данному вопросу нет и быть не может. Воды достаточно, чтобы провести курортный сезон и прожить полноценно так, как мы и планируем", - заключила глава города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристовНа отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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