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В Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фонда - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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В Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фонда
В Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фонда - РИА Новости Крым, 29.04.2025
В Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фонда
В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T08:29
2025-04-29T08:19
радио "спутник в крыму"
сергей ганзий
минкурортов крыма
туризм в крыму
крым
новости крыма
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Бронирование на летний период составляет 47% в июне, 49% в июле и в августе. "Бронируется у нас в том числе уже и бархатный сезон", – добавил Ганзий.По его словам, туристическая отрасль полуострова демонстрирует уверенный рост. В 2024 году Крым зафиксировал увеличение туристического потока на 16% по сравнению с 2023-м. Первый квартал 2025 года также начался продуктивно: отмечен рост на 10% относительно аналогичного периода прошлого года.Положительная динамика, по словам Ганзия, во многом обусловлена работой крымских гостиниц и отелей: внедрением программ лояльности и динамическим ценообразованием.Крым активно готовится к проведению курортного сезона, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ведется работа по улучшению логистики и дорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортный отдых для туристов. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в республике нет, подчеркнул Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристамиГотовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в КерчиКрым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы
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сергей ганзий, минкурортов крыма, туризм в крыму, крым, новости крыма, отдых в крыму
В Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фонда

В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда - минкурортов

08:29 29.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
"На майские праздники у нас на сегодняшний день забронировано уже 50% номерного фонда. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - плюс 35%", - сказал министр.
Бронирование на летний период составляет 47% в июне, 49% в июле и в августе.
"Бронируется у нас в том числе уже и бархатный сезон", – добавил Ганзий.
По его словам, туристическая отрасль полуострова демонстрирует уверенный рост. В 2024 году Крым зафиксировал увеличение туристического потока на 16% по сравнению с 2023-м. Первый квартал 2025 года также начался продуктивно: отмечен рост на 10% относительно аналогичного периода прошлого года.
Положительная динамика, по словам Ганзия, во многом обусловлена работой крымских гостиниц и отелей: внедрением программ лояльности и динамическим ценообразованием.
Крым активно готовится к проведению курортного сезона, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ведется работа по улучшению логистики и дорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортный отдых для туристов. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в республике нет, подчеркнул Аксенов.
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