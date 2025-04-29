https://crimea.ria.ru/20250429/v-krymu-na-mayskie-prazdniki-i-na-leto-zabronirovano-50-nomernogo-fonda-1146055719.html

В Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фонда

В Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фонда - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фонда

В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T08:29

2025-04-29T08:29

2025-04-29T08:19

радио "спутник в крыму"

сергей ганзий

минкурортов крыма

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крым

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отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Бронирование на летний период составляет 47% в июне, 49% в июле и в августе. "Бронируется у нас в том числе уже и бархатный сезон", – добавил Ганзий.По его словам, туристическая отрасль полуострова демонстрирует уверенный рост. В 2024 году Крым зафиксировал увеличение туристического потока на 16% по сравнению с 2023-м. Первый квартал 2025 года также начался продуктивно: отмечен рост на 10% относительно аналогичного периода прошлого года.Положительная динамика, по словам Ганзия, во многом обусловлена работой крымских гостиниц и отелей: внедрением программ лояльности и динамическим ценообразованием.Крым активно готовится к проведению курортного сезона, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ведется работа по улучшению логистики и дорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортный отдых для туристов. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в республике нет, подчеркнул Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристамиГотовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в КерчиКрым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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