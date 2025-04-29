Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ
Макрон и Стармер не намерены ехать в Киев на 9 мая – СМИ
18:07 29.04.2025 (обновлено: 18:11 29.04.2025)
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАкция в поддержку евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Лидеры ряда стран Европы отказались ехать в Киев 9 мая на саммит, отвергнув приглашение Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на западные СМИ пишет РИА Новости.
"Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве. Но польский премьер-министр Дональд Туск вместо этого поедет в Нанси в этот день, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без полной компании", – сказано в сообщении.
Ранее депутат Рады Александр Дубинский Владимир сообщил, что Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.
Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.
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