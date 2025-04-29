https://crimea.ria.ru/20250429/evropeyskie-lidery-otkazalis-ekhat-v-kiev-na-9-maya--smi-1146085521.html

Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ

Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ

Лидеры ряда стран Европы отказались ехать в Киев 9 мая на саммит, отвергнув приглашение Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на западные СМИ пишет РИА... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T18:07

2025-04-29T18:07

2025-04-29T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Лидеры ряда стран Европы отказались ехать в Киев 9 мая на саммит, отвергнув приглашение Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на западные СМИ пишет РИА Новости.Ранее депутат Рады Александр Дубинский Владимир сообщил, что Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия одержала верх: в Британии дали совет Зеленскому по плану ТрампаНам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха – ЛукашенкоКиевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, киев, европа, дональд туск, кир стармер, эммануэль макрон, владимир зеленский