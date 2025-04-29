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Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ
Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ
Лидеры ряда стран Европы отказались ехать в Киев 9 мая на саммит, отвергнув приглашение Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на западные СМИ пишет РИА... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T18:07
2025-04-29T18:11
новости
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европа
дональд туск
кир стармер
эммануэль макрон
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Лидеры ряда стран Европы отказались ехать в Киев 9 мая на саммит, отвергнув приглашение Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на западные СМИ пишет РИА Новости.Ранее депутат Рады Александр Дубинский Владимир сообщил, что Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия одержала верх: в Британии дали совет Зеленскому по плану ТрампаНам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха – ЛукашенкоКиевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль
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Новости
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новости, киев, европа, дональд туск, кир стармер, эммануэль макрон, владимир зеленский
Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ

Макрон и Стармер не намерены ехать в Киев на 9 мая – СМИ

18:07 29.04.2025 (обновлено: 18:11 29.04.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАкция в поддержку евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве
Акция в поддержку евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Лидеры ряда стран Европы отказались ехать в Киев 9 мая на саммит, отвергнув приглашение Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на западные СМИ пишет РИА Новости.
"Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве. Но польский премьер-министр Дональд Туск вместо этого поедет в Нанси в этот день, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без полной компании", – сказано в сообщении.
Ранее депутат Рады Александр Дубинский Владимир сообщил, что Зеленский, приглашая лидеров ЕС на 9 мая в Киев, хочет предотвратить визит президента США Дональда Трампа в Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.
Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.
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НовостиКиевЕвропаДональд ТускКир СтармерЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
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