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Много шума, мало дел: чем запомнятся первые 100 дней Трампа

Много шума, мало дел: чем запомнятся первые 100 дней Трампа - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Много шума, мало дел: чем запомнятся первые 100 дней Трампа

Президенту США Дональду Трампу в первые сто дней своего срока удалось всколыхнуть американское и международное политическое поле громкими инициативами и... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T14:34

2025-04-29T14:34

2025-04-29T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президенту США Дональду Трампу в первые сто дней своего срока удалось всколыхнуть американское и международное политическое поле громкими инициативами и обещаниями, однако в силу ряда причин многого добиться ему не удалось. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.В то же время Трампу очень многого не удалось сделать, прежде всего, во внешней политике, считает Шатилов. Во многом это происходит из-за того, что команда американского лидера "не очень грамотно оценивает тонкости международной политики, что иногда это приводит к определенным поспешным решениям и к слишком импульсивной реакции на те или иные события", пояснил политолог.Кроме того, по словам аналитика, не стоит сбрасывать со счетов и противодействие, которое оказывают политике Трампа его оппоненты из так называемого "глубинного государства". Это также является одной из причин того, что президенту США не удалось добиться значимых результатов как на международном уровне, так и во внутренней политике."Внешнеполитическая линия Трампа не устраивает не только целый ряд его международных партнеров, но и значительную часть "глубинного государства", которая тоже вставляет ему палки в колеса. Это же касается внутренней политики. "Консервативный поворот" был обозначен достаточно быстро, но чем дальше идет Трамп по своему президентскому пути, тем большее сопротивление он встречает внутри США", – пояснил Шатилов.Как отметил политолог, это сопротивление выражается как в открытых формах в виде митингов и судебных обжалований некоторых инициатив Трампа, так и в латентном формате, когда решения президента намеренно заматываются, выхолащиваются и так и не приводятся в жизнь полноценно.Кроме того, по мнению эксперта, противники Трампа достаточно подрывают единство его команды и вносят в нее определенный раскол.Рассуждая о том, почему президенту США не удалось выполнить обещание и урегулировать украинский конфликт в первые 100 дней своего президентства, Шатилов отметил, что Трамп и его окружение недооценили конфликтный потенциал этого кризиса. При этом в поисках компромисса между сторонами Трамп "бросается из крайности в крайность", пытаясь то задобрить Россию, то откровенно ей угрожая. Это также значительно усложняет урегулирование, считает специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дали совет ТрампуТрамп пригрозил России из-за ударов по Украине Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мнения, александр шатилов, политика, в мире, сша