https://crimea.ria.ru/20250429/novosti-svo--armiya-rossii-ostavlyaet-vsu-bez-lyudey-i-boepripasov-1146069076.html

Новости СВО – армия России оставляет ВСУ без людей и боеприпасов

Новости СВО – армия России оставляет ВСУ без людей и боеприпасов - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Новости СВО – армия России оставляет ВСУ без людей и боеприпасов

Российские военнослужащие продолжают наступать и занимать более выгодные позиции во многих районах проведения спецоперации на Украине. За сутки были поражены... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T14:07

2025-04-29T14:07

2025-04-29T14:07

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие продолжают наступать и занимать более выгодные позиции во многих районах проведения спецоперации на Украине. За сутки были поражены 152 района дислокации войск ВСУ, противник потерял 1385 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Север" ударила по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области. Потери – до 205 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.Также бойцы "Севера" ударили по формированиям киевского режима в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 240 военнослужащих. Уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов.Группировка войск "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике. На этом направлении ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, полевую технику и артиллерийские орудия.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Нанесено поражение живой силе ВСУ. Потери противника составили до 160 военнослужащих. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка и Каменское Запорожской области, Антоновка, Токаревка, Садовое и Велетенское Херсонской области. Киевский режим потерял до 80 военнослужащих, станция РЭБ, склады военно-технического имущества и материальных средств.За сутки армия России ударила по 152 районам, где находились пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, учебный центр, места запуска ударных БПЛА и склады боеприпасов.Средствами ПВО сбиты семь авиабомб JDAM и 189 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250429/kiev-ne-otreagiroval-na-obyavlennoe-peremirie-v-dni-pobedy---kreml-1146064791.html

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2025

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости