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Новости СВО – армия России оставляет ВСУ без людей и боеприпасов - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Новости СВО – армия России оставляет ВСУ без людей и боеприпасов
Новости СВО – армия России оставляет ВСУ без людей и боеприпасов - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Новости СВО – армия России оставляет ВСУ без людей и боеприпасов
Российские военнослужащие продолжают наступать и занимать более выгодные позиции во многих районах проведения спецоперации на Украине. За сутки были поражены... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T14:07
2025-04-29T14:07
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие продолжают наступать и занимать более выгодные позиции во многих районах проведения спецоперации на Украине. За сутки были поражены 152 района дислокации войск ВСУ, противник потерял 1385 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Север" ударила по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области. Потери – до 205 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.Также бойцы "Севера" ударили по формированиям киевского режима в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 240 военнослужащих. Уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов.Группировка войск "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике. На этом направлении ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, полевую технику и артиллерийские орудия.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Нанесено поражение живой силе ВСУ. Потери противника составили до 160 военнослужащих. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка и Каменское Запорожской области, Антоновка, Токаревка, Садовое и Велетенское Херсонской области. Киевский режим потерял до 80 военнослужащих, станция РЭБ, склады военно-технического имущества и материальных средств.За сутки армия России ударила по 152 районам, где находились пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, учебный центр, места запуска ударных БПЛА и склады боеприпасов.Средствами ПВО сбиты семь авиабомб JDAM и 189 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости
Новости СВО – армия России оставляет ВСУ без людей и боеприпасов

Российские бойцы бьют ВСУ на земле и в небе – сводка Минобороны РФ

14:07 29.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие продолжают наступать и занимать более выгодные позиции во многих районах проведения спецоперации на Украине. За сутки были поражены 152 района дислокации войск ВСУ, противник потерял 1385 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" ударила по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области. Потери – до 205 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.
Также бойцы "Севера" ударили по формированиям киевского режима в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 240 военнослужащих. Уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Группировка войск "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике. На этом направлении ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, полевую технику и артиллерийские орудия.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Нанесено поражение живой силе ВСУ. Потери противника составили до 160 военнослужащих. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка и Каменское Запорожской области, Антоновка, Токаревка, Садовое и Велетенское Херсонской области. Киевский режим потерял до 80 военнослужащих, станция РЭБ, склады военно-технического имущества и материальных средств.
За сутки армия России ударила по 152 районам, где находились пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, учебный центр, места запуска ударных БПЛА и склады боеприпасов.
Средствами ПВО сбиты семь авиабомб JDAM и 189 БПЛА самолетного типа.
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Офис президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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