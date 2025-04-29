https://crimea.ria.ru/20250429/sevastopol-prostilsya-s-geroyami-spetsoperatsii-1146072314.html

Севастополь простился с героями спецоперации

Севастополь простился с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Севастополь простился с героями спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь героев СВО Александра Щербину и Виталия Полышкова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T15:10

2025-04-29T15:10

2025-04-29T15:10

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев СВО Александра Щербину и Виталия Полышкова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Александр Сергеевич Щербина родился в поселке Западная Лица Мурманской области, но вырос в Севастополе. Учился в школе №35, начал работать сразу после ее окончания: несколько лет работал грузчиком и экспедитором в сфере грузоперевозок.Александр Щербина был настоящим патриотом России и Севастополя. В 2024 году он принял решение подписать контракт с Минобороны России, прошел соответствующую подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. В боях проявил мужество и отвагу, с честью выполнял все боевые задачи, поставленные командованием.Александр Сергеевич Щербина геройски погиб при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков.Виталий Владимирович Полышков родился и вырос в Севастополе в семье военнослужащего Черноморского флота. Окончил школу №24, увлекался плаванием. После школы он несколько лет работал спасателем в пожарной команде в одной из воинских частей Черноморского флота. В 2013 году заочно окончил Севастопольский государственный университет.Виталий Полышков был патриотом России и Севастополя. В 2017 году он принял решение подписать контракт с Минобороны России и был направлен для прохождения службы в одну из элитных воинских частей Черноморского флота. Благодаря отличной физподготовке, старанию и инициативности он быстро освоил сразу несколько воинских специальностей и стал одним из передовых воинов в своем подразделении. С первых дней проведения СВО принимал активное участие в выполнении боевых задач, поставленных командованием. В боях проявил мужество и отвагу, был душой воинского коллектива.Виталий Владимирович Полышков геройски погиб при выполнении боевых задач на юго-западном направлении спецоперации.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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