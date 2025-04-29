https://crimea.ria.ru/20250429/popytka-vzryva-gumanitarnogo-konvoya-v-melitopole-osuzhdeny-5-terroristov-1146071872.html

За попытку взрыва гуманитарного конвоя в Мелитополе осуждены террористы

За попытку взрыва гуманитарного конвоя в Мелитополе осуждены террористы - РИА Новости Крым, 29.04.2025

За попытку взрыва гуманитарного конвоя в Мелитополе осуждены террористы

Пятерых участников террористического сообщества в Мелитополе приговорили к заключению на сроки от 11 до 14 лет за попытку подрыва гуманитарного конвоя России... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T14:52

2025-04-29T14:52

2025-04-29T14:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пятерых участников террористического сообщества в Мелитополе приговорили к заключению на сроки от 11 до 14 лет за попытку подрыва гуманитарного конвоя России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Террористы хотели подорвать автомобиль рядом с местом выдачи гуманитарной помощи Российской Федерацией жителям Мелитополя. Довести преступный умысел до конца они не смогли – все были задержаны."В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет 6 месяцев в тюрьме", – сказано в сообщении суда.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма будут судить за госизменуЖитель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФГотовил теракт по заданию СБУ - на Кубани задержали иностранца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, суд, приговор, мелитополь, гуманитарная помощь, антитеррор, запорожская область