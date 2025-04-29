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За попытку взрыва гуманитарного конвоя в Мелитополе осуждены террористы
За попытку взрыва гуманитарного конвоя в Мелитополе осуждены террористы - РИА Новости Крым, 29.04.2025
За попытку взрыва гуманитарного конвоя в Мелитополе осуждены террористы
Пятерых участников террористического сообщества в Мелитополе приговорили к заключению на сроки от 11 до 14 лет за попытку подрыва гуманитарного конвоя России... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T14:52
2025-04-29T14:52
2025-04-29T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пятерых участников террористического сообщества в Мелитополе приговорили к заключению на сроки от 11 до 14 лет за попытку подрыва гуманитарного конвоя России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Террористы хотели подорвать автомобиль рядом с местом выдачи гуманитарной помощи Российской Федерацией жителям Мелитополя. Довести преступный умысел до конца они не смогли – все были задержаны."В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет 6 месяцев в тюрьме", – сказано в сообщении суда.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма будут судить за госизменуЖитель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФГотовил теракт по заданию СБУ - на Кубани задержали иностранца
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новости, суд, приговор, мелитополь, гуманитарная помощь, антитеррор, запорожская область
За попытку взрыва гуманитарного конвоя в Мелитополе осуждены террористы
Осуждены пятеро террористов за попытку подрыва гуманитарного конвоя в Мелитополе
14:52 29.04.2025 (обновлено: 14:56 29.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пятерых участников террористического сообщества в Мелитополе приговорили к заключению на сроки от 11 до 14 лет за попытку подрыва гуманитарного конвоя России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
"Установлено, что подсудимые в Мелитополе Запорожской области добровольно вступили и участвовали в террористическом сообществе. Они приобретали, перевозили и хранили огнестрельное оружие, боеприпасы. Злоумышленники готовились к терактам", – сказано в сообщении.
Террористы хотели подорвать автомобиль рядом с местом выдачи гуманитарной помощи Российской Федерацией жителям Мелитополя. Довести преступный умысел до конца они не смогли – все были задержаны.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет 6 месяцев в тюрьме", – сказано в сообщении суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
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