https://crimea.ria.ru/20250429/gorod-voinskoy-slavy--v-feodosii-zavershayut-ustanovku-pamyatnoy-stely-1146076610.html

"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы

"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы - РИА Новости Крым, 29.04.2025

"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы

В феодосийском сквере имени 60 лет Октября завершают монтаж долгожданной стелы "Город воинской славы". Как сообщил журналистам замглавы администрации города... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T16:15

2025-04-29T16:15

2025-04-29T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В феодосийском сквере имени 60 лет Октября завершают монтаж долгожданной стелы "Город воинской славы". Как сообщил журналистам замглавы администрации города Роман Карташев в рамках презентации финального этапа установки, все работы на объекте будут завершены в первых числах мая.Президентский указ, в соответствии с которым городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина присвоено Почетное звание "Город воинской славы", был подписан еще в апреле 2015 года. Петрозаводск получил свою стелу предпоследним – в 2020 году. Феодосия оставалась единственной без соответствующего мемориала. Вопрос установки стелы затянулся в связи с многочисленными общественными слушаниями по выбору локации. В итоге местом ее установки был определен сквер имени 60-леия Октября.Подрядная организация приступила к выполнению основания и постамента под стелу в начале марта. Сегодня на постамент встала 8-тонная колонна из черного гранита, ее вершину венчает бронзовый герб России. Общая высота мемориала – 16 метров. В ближайшие дни по четырем сторонам основания установят рельеф-панно со скульптурными барельефами, повествующими об истории города.Сама колонна изготовлена в мастерской известного российского скульптора Салавата Щербакова, который также принимал основное участие в создании памятника "Вежливым людям" в Симферополе и мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма" в Бахчисарайском районе.После установки барельефов рабочие зачистят площадку и уложат мраморную плитку у подножья барельефа. Пока точной даты полной готовности городские власти не называют, но обещают что стела будет готова в первых числах мая. В связи с ограничительными мерами торжественного открытия мемориала не планируют.Прилегающая площадка пока еще скрыта за временным строительным ограждением. А вот большое благоустройство в сквере 60-летия Октября произвели раньше – по проекту "Уездный город" в 2024 году здесь провели 143-миллионное благоустройство с дополнительным озеленением, установкой нового сухого фонтана, ротонды, новых лавочек, урн и парковых качелей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в КрымуАксенов назвал сохранение мемориалов вопросом национальной безопасностиВ Судаке появился "Мемориал славы"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, общество, памятники крыма, видео