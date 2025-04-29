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"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы
"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы - РИА Новости Крым, 29.04.2025
"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы
В феодосийском сквере имени 60 лет Октября завершают монтаж долгожданной стелы "Город воинской славы". Как сообщил журналистам замглавы администрации города... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T16:15
2025-04-29T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В феодосийском сквере имени 60 лет Октября завершают монтаж долгожданной стелы "Город воинской славы". Как сообщил журналистам замглавы администрации города Роман Карташев в рамках презентации финального этапа установки, все работы на объекте будут завершены в первых числах мая.Президентский указ, в соответствии с которым городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина присвоено Почетное звание "Город воинской славы", был подписан еще в апреле 2015 года. Петрозаводск получил свою стелу предпоследним – в 2020 году. Феодосия оставалась единственной без соответствующего мемориала. Вопрос установки стелы затянулся в связи с многочисленными общественными слушаниями по выбору локации. В итоге местом ее установки был определен сквер имени 60-леия Октября.Подрядная организация приступила к выполнению основания и постамента под стелу в начале марта. Сегодня на постамент встала 8-тонная колонна из черного гранита, ее вершину венчает бронзовый герб России. Общая высота мемориала – 16 метров. В ближайшие дни по четырем сторонам основания установят рельеф-панно со скульптурными барельефами, повествующими об истории города.Сама колонна изготовлена в мастерской известного российского скульптора Салавата Щербакова, который также принимал основное участие в создании памятника "Вежливым людям" в Симферополе и мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма" в Бахчисарайском районе.После установки барельефов рабочие зачистят площадку и уложат мраморную плитку у подножья барельефа. Пока точной даты полной готовности городские власти не называют, но обещают что стела будет готова в первых числах мая. В связи с ограничительными мерами торжественного открытия мемориала не планируют.Прилегающая площадка пока еще скрыта за временным строительным ограждением. А вот большое благоустройство в сквере 60-летия Октября произвели раньше – по проекту "Уездный город" в 2024 году здесь провели 143-миллионное благоустройство с дополнительным озеленением, установкой нового сухого фонтана, ротонды, новых лавочек, урн и парковых качелей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в КрымуАксенов назвал сохранение мемориалов вопросом национальной безопасностиВ Судаке появился "Мемориал славы"
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
феодосия, новости крыма, общество, памятники крыма, видео
"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы

В Феодосии завершают установку долгожданной стелы "Город воинской славы"

16:15 29.04.2025 (обновлено: 17:40 29.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В феодосийском сквере имени 60 лет Октября завершают монтаж долгожданной стелы "Город воинской славы". Как сообщил журналистам замглавы администрации города Роман Карташев в рамках презентации финального этапа установки, все работы на объекте будут завершены в первых числах мая.
Президентский указ, в соответствии с которым городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина присвоено Почетное звание "Город воинской славы", был подписан еще в апреле 2015 года. Петрозаводск получил свою стелу предпоследним – в 2020 году. Феодосия оставалась единственной без соответствующего мемориала. Вопрос установки стелы затянулся в связи с многочисленными общественными слушаниями по выбору локации. В итоге местом ее установки был определен сквер имени 60-леия Октября.

"В выборе места Феодосия шла сложным путем. Было много проведено публичных слушаний, предлагалось множество мест. По итогу при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова путем общественного голосования на правительственном сайте республики было окончательно определено оптимальное место. Сейчас работы на завершающей стадии. Подрядчик – ООО "АТ-80". Сумма контракта – 62 миллиона 740 тысяч рублей", – рассказал Карташев.

© РИА Новости КрымВ Феодосии устанавливают стелу "Город воинской славы"
В Феодосии устанавливают стелу Город воинской славы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости Крым
В Феодосии устанавливают стелу "Город воинской славы"
Подрядная организация приступила к выполнению основания и постамента под стелу в начале марта. Сегодня на постамент встала 8-тонная колонна из черного гранита, ее вершину венчает бронзовый герб России. Общая высота мемориала – 16 метров. В ближайшие дни по четырем сторонам основания установят рельеф-панно со скульптурными барельефами, повествующими об истории города.
"Одна из самых героических страниц в истории нашего города – высадка Керченско-Феодосийского десанта, когда невзирая на шторм, мороз и ветер, десантники были высажены на берег нашего города, отбили его и удерживали до 17 января 1942 года. Затем была вторая оккупация и полное освобождение города произошло 13 апреля 1944 года, но подвиг десантников позволил дать передышку городу, сформировать партизанские и подпольные отряды, оттянуть силы врага от Севастополя. Именно этой операции посвящены барельефные изображения", – рассказал глава Феодосийского муниципалитета Иван Козырев.
Сама колонна изготовлена в мастерской известного российского скульптора Салавата Щербакова, который также принимал основное участие в создании памятника "Вежливым людям" в Симферополе и мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма" в Бахчисарайском районе.
© РИА Новости КрымВ Феодосии устанавливают стелу "Город воинской славы"
В Феодосии устанавливают стелу Город воинской славы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости Крым
В Феодосии устанавливают стелу "Город воинской славы"
"Будучи в командировке в Москве в 2023 году я лично познакомился со скульптором, народным художником Салаватом Александровичем Щербаковым. Он любит Феодосию и качестве девиза придумал такую волшебную фразу: "Феодосия – город истории, искусства, подвига и любви". Я попросил его, чтобы бронзовая табличка с этими словами была закреплена на нашем постаменте. Поэтому наша стела имеет индивидуальную особенность", – поделился с РИА Новости Крым депутат городского совета, возглавлявший Феодосию в прошлом созыве, Вячеслав Мусаев.
После установки барельефов рабочие зачистят площадку и уложат мраморную плитку у подножья барельефа. Пока точной даты полной готовности городские власти не называют, но обещают что стела будет готова в первых числах мая. В связи с ограничительными мерами торжественного открытия мемориала не планируют.
Прилегающая площадка пока еще скрыта за временным строительным ограждением. А вот большое благоустройство в сквере 60-летия Октября произвели раньше – по проекту "Уездный город" в 2024 году здесь провели 143-миллионное благоустройство с дополнительным озеленением, установкой нового сухого фонтана, ротонды, новых лавочек, урн и парковых качелей.
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