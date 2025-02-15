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В Судаке появился "Мемориал славы" - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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В Судаке появился "Мемориал славы"
В Судаке появился "Мемориал славы" - РИА Новости Крым, 15.02.2025
В Судаке появился "Мемориал славы"
В Судаке в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана открыли "Мемориал славы". Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T15:08
2025-02-15T15:08
крым
судак
афганистан
кирилл чебышев
новости крыма
патриотическое воспитание
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Судаке в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана открыли "Мемориал славы". Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.На торжественном мероприятии присутствовали ветераны боевых действий, родственники военнослужащих, представители общественности и власти. "Мы знаем, что все наши герои сделали неоценимый вклад в историю и безопасность нашей страны. Мы высоко ценим мужество и героизм наших защитников. Уверен, что память о них будет жить вечно в наших с вами сердцах", - заключил глава Судака.15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов). Эта дата связана с выводом советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск. Всего военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны Афганистана много делают для защиты Крыма от врагов – АксеновОни выполняли свой долг: вывод советских войск из АфганистанаДва страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из Афганистана
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крым, судак, афганистан, кирилл чебышев, новости крыма, патриотическое воспитание, общество
В Судаке появился "Мемориал славы"

В Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах

15:08 15.02.2025
 
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах
В Судаке торжественно открыли Мемориал славы в память о воинах-интернационалистах
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Судаке в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана открыли "Мемориал славы". Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах
В Судаке торжественно открыли Мемориал славы в память о воинах-интернационалистах
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
В Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах
"Этот мемориал стал важным символом памяти и уважения к тем, кто воевал в разных уголках мира, защищая интересы нашей страны. Мемориал славы предоставляет людям место для размышлений и почтения, где каждый сможет выразить свою благодарность и вспомнить о подвиге защитников", - написал он в Telegram-канале.
На торжественном мероприятии присутствовали ветераны боевых действий, родственники военнослужащих, представители общественности и власти.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах
В Судаке торжественно открыли Мемориал славы в память о воинах-интернационалистах
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
В Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах
"Мы знаем, что все наши герои сделали неоценимый вклад в историю и безопасность нашей страны. Мы высоко ценим мужество и героизм наших защитников. Уверен, что память о них будет жить вечно в наших с вами сердцах", - заключил глава Судака.
15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов). Эта дата связана с выводом советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск. Всего военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека.
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КрымСудакАфганистанКирилл ЧебышевНовости КрымаПатриотическое воспитаниеОбщество
 
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