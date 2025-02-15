В Судаке появился "Мемориал славы"
В Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Судаке в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана открыли "Мемориал славы". Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
В Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах
"Этот мемориал стал важным символом памяти и уважения к тем, кто воевал в разных уголках мира, защищая интересы нашей страны. Мемориал славы предоставляет людям место для размышлений и почтения, где каждый сможет выразить свою благодарность и вспомнить о подвиге защитников", - написал он в Telegram-канале.
На торжественном мероприятии присутствовали ветераны боевых действий, родственники военнослужащих, представители общественности и власти.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВ Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
В Судаке торжественно открыли "Мемориал славы" в память о воинах-интернационалистах
"Мы знаем, что все наши герои сделали неоценимый вклад в историю и безопасность нашей страны. Мы высоко ценим мужество и героизм наших защитников. Уверен, что память о них будет жить вечно в наших с вами сердцах", - заключил глава Судака.
15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов). Эта дата связана с выводом советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск. Всего военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека.
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