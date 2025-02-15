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В Судаке появился "Мемориал славы"

В Судаке появился "Мемориал славы" - РИА Новости Крым, 15.02.2025

В Судаке появился "Мемориал славы"

В Судаке в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана открыли "Мемориал славы". Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T15:08

2025-02-15T15:08

2025-02-15T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Судаке в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана открыли "Мемориал славы". Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.На торжественном мероприятии присутствовали ветераны боевых действий, родственники военнослужащих, представители общественности и власти. "Мы знаем, что все наши герои сделали неоценимый вклад в историю и безопасность нашей страны. Мы высоко ценим мужество и героизм наших защитников. Уверен, что память о них будет жить вечно в наших с вами сердцах", - заключил глава Судака.15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов). Эта дата связана с выводом советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск. Всего военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны Афганистана много делают для защиты Крыма от врагов – АксеновОни выполняли свой долг: вывод советских войск из АфганистанаДва страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из Афганистана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, афганистан, кирилл чебышев, новости крыма, патриотическое воспитание, общество