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"Уездный город" и стела воинской славы – центр Феодосии преобразится - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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"Уездный город" и стела воинской славы – центр Феодосии преобразится
"Уездный город" и стела воинской славы – центр Феодосии преобразится - РИА Новости Крым, 27.06.2024
"Уездный город" и стела воинской славы – центр Феодосии преобразится
Феодосия поручила 143 миллиона рублей на масштабное благоустройство исторического центра, параллельно власти города рассчитывают увязать реализацию этого... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-28T06:02
2024-06-27T23:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Феодосия поручила 143 миллиона рублей на масштабное благоустройство исторического центра, параллельно власти города рассчитывают увязать реализацию этого проекта с другим – установкой долгожданной стелы "Город воинской славы". Об этом РИА Новости Крым рассказал первый замглавы администрации города Антон Сухоборов.Проект "Уездный город""Проект предусматривает благоустройство зоны от музея Александра Грина до галереи им. И.К. Айвазовского, и далее до цветомузыкального фонтана. Здесь появятся лавочки, освещение с учетом исторических форм, павильоны для художников напротив галереи, различные исторические справки и указатели. Все в концепции "Уездный город", с привязкой к истории древнего города", – говорит Сухоборов.По его словам, архитектурную привязку разрабатывали с учетом мнения специалистов Феодосийского музея древностей: собирали исторические справки, согласовывали все нюансы в подрядчиком. Сейчас проект прошел согласования местного градостроительного совета и вскоре его визуализацию представят общественности.Преображение фонтанаБольшие изменения коснутся внешнего облика самого большого феодосийского фонтана – цветомузыкального. С 2014 года фонтан не работал, в 2018-ом его реконструировали за средства местных предпринимателей, но к этому времени он снова выглядит неудовлетворительно.По его словам, в первой декаде июля проект преображения фонтана вынесут на общественное обсуждение. При этом в районе фонтана может появиться и долгожданная стела "Город воинской славы" – в рамках полученного финансирования под мемориал устроят площадку.Шанс на стелуПрезидентский указ, в соответствии с которым городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина присвоено Почетное звание "Город воинской славы", был подписан еще в апреле 2015 года. Петрозаводск получил свою стелу предпоследним – в 2020 году. Феодосия остается единственной, где мемориала пока нет. В городе проходили многочисленные общественные слушания на эту тему, и только в 2021 году локация была определена – у цветомузыкального фонтана.Если все получится, гранитная 15-метровая стела с барельефами встанет на указанном месте уже в этом году – в эти же сроки планируется завершить благоустройство в формате "уездный город"."Пока вопрос сроков обсуждать рано, но в июле проектирование, и, если амбициозно ставить задачу, окончание – это декабрь вместе со стелой, если эти работы удастся сделать параллельно", – рассчитывают в администрации курорта.Феодосийский проект благоустройства – третий туркод города, после Евпатории и Алупки, который будет реализован в Крыму, и где будет создано единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, озеленением, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, фотозонами, фонтанами, современной системой туристской навигации, инфраструктурой для маломобильных людей. Все при обязательном условии сохранения исторического наследия, существующей среды и ландшафта, в рамках программы Российской Федерации "Развитие туризма".Читайте также на РИА Новости Крым:Гранит, террасы и ротонды: как движется ремонт набережной в ЕвпаторииВ Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделаютРемонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов
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феодосия, антон сухоборов, новости крыма, крым, туризм в крыму, отдых в крыму, нацпроект "туризм и индустрия гостеприимства"
"Уездный город" и стела воинской славы – центр Феодосии преобразится

В Феодосии благоустроят исторический центр в рамках госпрограммы "Развитие туризма"

06:02 28.06.2024
 
© РИА Новости КрымФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Феодосия поручила 143 миллиона рублей на масштабное благоустройство исторического центра, параллельно власти города рассчитывают увязать реализацию этого проекта с другим – установкой долгожданной стелы "Город воинской славы". Об этом РИА Новости Крым рассказал первый замглавы администрации города Антон Сухоборов.

Проект "Уездный город"

"Проект предусматривает благоустройство зоны от музея Александра Грина до галереи им. И.К. Айвазовского, и далее до цветомузыкального фонтана. Здесь появятся лавочки, освещение с учетом исторических форм, павильоны для художников напротив галереи, различные исторические справки и указатели. Все в концепции "Уездный город", с привязкой к истории древнего города", – говорит Сухоборов.
По его словам, архитектурную привязку разрабатывали с учетом мнения специалистов Феодосийского музея древностей: собирали исторические справки, согласовывали все нюансы в подрядчиком. Сейчас проект прошел согласования местного градостроительного совета и вскоре его визуализацию представят общественности.

"Все установочные вопросы с министерством курортов, по линии которого зашло финансирование 143,3 тысячи рублей, решены – это деньги и на проектирование, которое выполнял местный проектировщик, и на строительно-монтажные работы", – уточняет заммэра Феодосии.

Преображение фонтана

Большие изменения коснутся внешнего облика самого большого феодосийского фонтана – цветомузыкального. С 2014 года фонтан не работал, в 2018-ом его реконструировали за средства местных предпринимателей, но к этому времени он снова выглядит неудовлетворительно.

"Фонтан видоизменится, будет приспособлен под современное использование с интерактивом, с площадками для отдыха феодосийцев и гостей города, зоной для проведения патриотических мероприятий, с малыми архитектурными формами", – продолжает Сухоборов.

По его словам, в первой декаде июля проект преображения фонтана вынесут на общественное обсуждение. При этом в районе фонтана может появиться и долгожданная стела "Город воинской славы" – в рамках полученного финансирования под мемориал устроят площадку.

Шанс на стелу

Президентский указ, в соответствии с которым городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина присвоено Почетное звание "Город воинской славы", был подписан еще в апреле 2015 года. Петрозаводск получил свою стелу предпоследним – в 2020 году. Феодосия остается единственной, где мемориала пока нет. В городе проходили многочисленные общественные слушания на эту тему, и только в 2021 году локация была определена – у цветомузыкального фонтана.

"Концепцию "уездный город" реализуют на средства национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Установка стелы – отдельный вопрос, который мы хотим "запараллелить", – поясняет Сухоборов.

Если все получится, гранитная 15-метровая стела с барельефами встанет на указанном месте уже в этом году – в эти же сроки планируется завершить благоустройство в формате "уездный город".
"Пока вопрос сроков обсуждать рано, но в июле проектирование, и, если амбициозно ставить задачу, окончание – это декабрь вместе со стелой, если эти работы удастся сделать параллельно", – рассчитывают в администрации курорта.
Феодосийский проект благоустройства – третий туркод города, после Евпатории и Алупки, который будет реализован в Крыму, и где будет создано единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, озеленением, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, фотозонами, фонтанами, современной системой туристской навигации, инфраструктурой для маломобильных людей. Все при обязательном условии сохранения исторического наследия, существующей среды и ландшафта, в рамках программы Российской Федерации "Развитие туризма".
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