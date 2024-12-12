https://crimea.ria.ru/20241212/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1142573525.html
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T12:32
2024-12-12T12:32
2024-12-12T12:45
новости сво
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142573756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_399ae39494dc45fbedc5d8fe2710a070.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.Также нанесено поражение личному составу и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Бойцы "Центра" отразили девять контратак вооруженных формирований противника. ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, технику и вооружение.Накануне сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области и разбили более 200 боевиков ВСУ. 10 декабря стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВОКиев перебрасывает боевиков из Херсона в Курскую областьНа Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142573756_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6ed7a8a031d81c958458e073c404929.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике
12:32 12.12.2024 (обновлено: 12:45 12.12.2024)