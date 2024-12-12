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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 12.12.2024
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.Также нанесено поражение личному составу и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Бойцы "Центра" отразили девять контратак вооруженных формирований противника. ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, технику и вооружение.Накануне сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области и разбили более 200 боевиков ВСУ. 10 декабря стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВОКиев перебрасывает боевиков из Херсона в Курскую областьНа Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике

12:32 12.12.2024 (обновлено: 12:45 12.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы в зоне СВО
Снайперы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Также нанесено поражение личному составу и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Бойцы "Центра" отразили девять контратак вооруженных формирований противника. ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, технику и вооружение.
Накануне сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области и разбили более 200 боевиков ВСУ. 10 декабря стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР.
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