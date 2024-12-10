https://crimea.ria.ru/20241210/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-zheltoe-v-dnr-1142523036.html

Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T12:55

2024-12-10T12:55

2024-12-10T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике украинских бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино ДНР. Кроме того, подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ. Противник на этом направлении потерял более 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США. Ранее сообщалось, что силы группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в ДонбассеВ Донбассе освобожден населенный пункт Берестки Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии