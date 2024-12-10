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Киев перебрасывает боевиков из Херсона в Курскую область - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Киев перебрасывает боевиков из Херсона в Курскую область
Киев перебрасывает боевиков из Херсона в Курскую область - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Киев перебрасывает боевиков из Херсона в Курскую область
Командование ВСУ активно перебрасывает боевиков с херсонского на правления в Курскую область. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T08:30
2024-12-10T08:31
владимир сальдо
херсон
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
курская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Командование ВСУ активно перебрасывает боевиков с херсонского на правления в Курскую область. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, при этом противник уделяет большое внимание подготовке всего правобережья к приходу российских военных."Это исторический регион. Он создан Россией, он строился Россией. Еще 250 лет назад началось освоение всех этих земель. Справедливость историческая говорит о том, что цикличность она была, есть и будет", - заключил Сальдо.В октябре Сальдо отметил, что российские войска вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, установив над крупными островами непосредственный контроль, а над мелкими — огневой.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - СальдоХерсон становится пустынным – население сократилось почти в семь разВ Херсоне загрязнена вода: в Днепре нашли инфекцию
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владимир сальдо, херсон, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), курская область, новости сво
Киев перебрасывает боевиков из Херсона в Курскую область

Из Херсона ВСУ перебрасывают силы в Курскую область – Сальдо

08:30 10.12.2024 (обновлено: 08:31 10.12.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Командование ВСУ активно перебрасывает боевиков с херсонского на правления в Курскую область. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Количества военнослужащих не хватает даже на мелкие попытки переброски на левый берег. Поэтому говорить о том, что противник готовится к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он", - заявил Сальдо РИА Новости.

По его словам, при этом противник уделяет большое внимание подготовке всего правобережья к приходу российских военных.
"Это исторический регион. Он создан Россией, он строился Россией. Еще 250 лет назад началось освоение всех этих земель. Справедливость историческая говорит о том, что цикличность она была, есть и будет", - заключил Сальдо.
В октябре Сальдо отметил, что российские войска вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, установив над крупными островами непосредственный контроль, а над мелкими — огневой.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Владимир СальдоХерсонХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Курская областьНовости СВО
 
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