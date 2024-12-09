https://crimea.ria.ru/20241209/na-ukraine-porazheny-zhd-obekty-i-voennye-aerodromy-1142486752.html

На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы

На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 09.12.2024

На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы

Российские военные разгромили инфраструктуру военных аэродромов, а также железнодорожные объекты, задействованные в доставке западной техники ВСУ. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T12:35

2024-12-09T12:35

2024-12-09T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Российские военные разгромили инфраструктуру военных аэродромов, а также железнодорожные объекты, задействованные в доставке западной техники ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах. Также за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37504 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19713 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19274 орудия полевой артиллерии и минометов, 29109 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять регионов России атакованы ВСУ - МинобороныПроизводство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозуУдары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости