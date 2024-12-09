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На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы
На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 09.12.2024
На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы
Российские военные разгромили инфраструктуру военных аэродромов, а также железнодорожные объекты, задействованные в доставке западной техники ВСУ. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T12:35
2024-12-09T12:35
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Российские военные разгромили инфраструктуру военных аэродромов, а также железнодорожные объекты, задействованные в доставке западной техники ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах. Также за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37504 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19713 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19274 орудия полевой артиллерии и минометов, 29109 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять регионов России атакованы ВСУ - МинобороныПроизводство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозуУдары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости
На Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромы

На Украине армия России поразила ж/д объекты и военные аэродромы

12:35 09.12.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Российские военные разгромили инфраструктуру военных аэродромов, а также железнодорожные объекты, задействованные в доставке западной техники ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов и складу горючего", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.
Также за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37504 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19713 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19274 орудия полевой артиллерии и минометов, 29109 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФНовости
 
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