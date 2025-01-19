https://crimea.ria.ru/20250119/iz-za-nepogody-v-sevastopole-ostanovleno-dvizhenie-katerov-i-paroma-1143469740.html

Из-за непогоды в Севастополе остановлено движение катеров и парома

Из-за непогоды в Севастополе остановлено движение катеров и парома - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Из-за непогоды в Севастополе остановлено движение катеров и парома

В Севастополе приостановлена работа катеров и парома. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T09:40

2025-01-19T09:40

2025-01-19T09:43

севастополь

новости

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и парома. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В департаменте транспорта уточняют, если произойдут какие-либо изменения, информацию о них разместят дополнительно.Движение морского транспорта в Севастополе приостанавливали и накануне. О причине не сообщали.В республиканском гидрометцентре сообщали, что в воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронта. Ночью и утром местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя