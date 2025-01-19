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Из-за непогоды в Севастополе остановлено движение катеров и парома - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Из-за непогоды в Севастополе остановлено движение катеров и парома
Из-за непогоды в Севастополе остановлено движение катеров и парома - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Из-за непогоды в Севастополе остановлено движение катеров и парома
В Севастополе приостановлена работа катеров и парома. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T09:40
2025-01-19T09:43
севастополь
новости
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и парома. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В департаменте транспорта уточняют, если произойдут какие-либо изменения, информацию о них разместят дополнительно.Движение морского транспорта в Севастополе приостанавливали и накануне. О причине не сообщали.В республиканском гидрометцентре сообщали, что в воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронта. Ночью и утром местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
Из-за непогоды в Севастополе остановлено движение катеров и парома

В Севастополе закрыт рейд из-за непогоды

09:40 19.01.2025 (обновлено: 09:43 19.01.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и парома. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"В связи с ухудшением погодных условий пассажирские катера на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" и паром на линии "Артиллерийская бухта – Северная" не осуществляют движение", – сказано в сообщении.
В департаменте транспорта уточняют, если произойдут какие-либо изменения, информацию о них разместят дополнительно.
Движение морского транспорта в Севастополе приостанавливали и накануне. О причине не сообщали.
В республиканском гидрометцентре сообщали, что в воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронта. Ночью и утром местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман.
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СевастопольНовостиМорской транспортПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта Севастополя
 
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