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Когда Крым будет полностью обустроен для комфортной жизни - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Когда Крым будет полностью обустроен для комфортной жизни
Когда Крым будет полностью обустроен для комфортной жизни - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Когда Крым будет полностью обустроен для комфортной жизни
Результаты социально-экономического развития Крыма превзошли все ожидания крымчан с 2014 года, и динамика изменений показывает, что в следующие 5 - 10 лет... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T09:11
2025-01-19T09:11
радио "спутник в крыму"
крым
мнения
сергей цеков
государственный совет рк (госсовет)
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Результаты социально-экономического развития Крыма превзошли все ожидания крымчан с 2014 года, и динамика изменений показывает, что в следующие 5 - 10 лет республика будет на 100% обустроена для комфортной жизни. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился первый зампредседателя Государственного совета республики, сенатор РФ от Крыма в 2019 – 2024 гг. Сергей Цеков.По словам Цекова, развитие Крыма с 2014 года началось настолько динамичное, что результаты первого десятилетия в составе России превзошли все ожидания."Мы вообще не предполагали в 2014 году, когда принимали решение о воссоединении с Россией, что будем так развиваться в экономическом и социальном плане. Мы в тот период стремились воссоединиться со своей родиной, вернуться к корням. Но то, как отнеслась к нам Россия, ее внимание для нас оказалось в какой-то степени даже неожиданным", – признался Цеков.По его мнению, разительные перемены, происходящие в Крыму, будут продолжаться, и через еще один десяток лет Крым будет не узнать.При этом он уверен, что одновременно с Крымом будут динамично развиваться и те регионы, которые позже полуострова вернулись в состав РФ: Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики."Но то, что Крым имеет стратегическое значение для России, это мы всегда понимали, и наш президент Владимир Путин в очередной раз это озвучил", – заключил Цеков.Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития 14 января поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года. А также заявил, что оба эти региона России на Крымском полуострове имеют для страны стратегическое значение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма
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РИА Новости Крым
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крым, мнения, сергей цеков, государственный совет рк (госсовет), новости, новости крыма
Когда Крым будет полностью обустроен для комфортной жизни

Крым благодаря помощи федерального центра будет полностью обустроен через 10 лет – Цеков

09:11 19.01.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Результаты социально-экономического развития Крыма превзошли все ожидания крымчан с 2014 года, и динамика изменений показывает, что в следующие 5 - 10 лет республика будет на 100% обустроена для комфортной жизни. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился первый зампредседателя Государственного совета республики, сенатор РФ от Крыма в 2019 – 2024 гг. Сергей Цеков.
По словам Цекова, развитие Крыма с 2014 года началось настолько динамичное, что результаты первого десятилетия в составе России превзошли все ожидания.
"Мы вообще не предполагали в 2014 году, когда принимали решение о воссоединении с Россией, что будем так развиваться в экономическом и социальном плане. Мы в тот период стремились воссоединиться со своей родиной, вернуться к корням. Но то, как отнеслась к нам Россия, ее внимание для нас оказалось в какой-то степени даже неожиданным", – признался Цеков.
По его мнению, разительные перемены, происходящие в Крыму, будут продолжаться, и через еще один десяток лет Крым будет не узнать.
"Я уверен, что эти изменения будут продолжаться и в следующие 5 – 10 лет. И мы фактически полностью обустроим Крым. У нас 100% будут новые дороги, 100% заменена наша инфраструктура: водопроводы, канализация, электроинфраструктура. У нас будет строиться множество объектов культуры и многое другое", – поделился своими прогнозами Цеков.
При этом он уверен, что одновременно с Крымом будут динамично развиваться и те регионы, которые позже полуострова вернулись в состав РФ: Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики.
"Но то, что Крым имеет стратегическое значение для России, это мы всегда понимали, и наш президент Владимир Путин в очередной раз это озвучил", – заключил Цеков.
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития 14 января поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года. А также заявил, что оба эти региона России на Крымском полуострове имеют для страны стратегическое значение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымМненияСергей ЦековГосударственный совет РК (Госсовет)НовостиНовости Крыма
 
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