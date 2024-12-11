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Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
Российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области и разбили более 200 боевиков ВСУ. Об этом сказано в сводке Минобороны России... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T14:54
2024-12-11T14:55
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
группировка войск "север"
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области и разбили более 200 боевиков ВСУ. Об этом сказано в сводке Минобороны России в среду.Общие суточные потери врага превысили 200 боевиков, также были уничтожены танк, три американские боевые машины пехоты Bradley, семь автомобилей и шесть минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39 860 человек, 235 танков, 174 боевые машины пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин, 1111 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – МинобороныМорским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской областиСевастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, группировка войск "север", новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

В Курской области освобождены Дарьино и Плехово – Минобороны

14:54 11.12.2024 (обновлено: 14:55 11.12.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС РФ в Курской области
ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области и разбили более 200 боевиков ВСУ. Об этом сказано в сводке Минобороны России в среду.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово, а также нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ", - сказано в сообщении.
Общие суточные потери врага превысили 200 боевиков, также были уничтожены танк, три американские боевые машины пехоты Bradley, семь автомобилей и шесть минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39 860 человек, 235 танков, 174 боевые машины пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин, 1111 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику и вооружения.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФГруппировка войск "Север"Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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