https://crimea.ria.ru/20241211/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-kurskoy-oblasti-1142552076.html

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области и разбили более 200 боевиков ВСУ. Об этом сказано в сводке Минобороны России... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T14:54

2024-12-11T14:54

2024-12-11T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области и разбили более 200 боевиков ВСУ. Об этом сказано в сводке Минобороны России в среду.Общие суточные потери врага превысили 200 боевиков, также были уничтожены танк, три американские боевые машины пехоты Bradley, семь автомобилей и шесть минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39 860 человек, 235 танков, 174 боевые машины пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин, 1111 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – МинобороныМорским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской областиСевастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, группировка войск "север", новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости