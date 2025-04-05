https://crimea.ria.ru/20250405/putin-v-sovbeze-i-terakt-v-krymu-glavnye-sobytiya-nedeli-1145433851.html

Путин в Совбезе и теракт в Крыму: главные события недели

Путин в Совбезе и теракт в Крыму: главные события недели - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Путин в Совбезе и теракт в Крыму: главные события недели

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам из-за РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T18:10

2025-04-05T18:10

2025-04-05T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам из-за очередных атак ВСУ. В Иркутской области потерпел крушение дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ. В Крыму злоумышленники подожгли релейные шкафы на железной дороге и получили дело о теракте. На железнодорожном вокзале в Симферополе произошло задымление. В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым. Холодный фронтальный раздел придет на полуостров в воскресенье.О главных событиях и заявлениях минувшей неделе – читайте в подборке РИА Новости Крым.Удары по энергетике РФ и Путин в СовбезеНа этой неделе Киев снова нарушал договоренности о 30-дневнм прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, в понедельник, 31 марта, Киев нанес удары по энергообъектам в Брянской области.1 апреля президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с исполнением договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам. На повестке встречи также находились дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой.В этот же день боевики атаковали электроподстанции в Запорожской и Белгородской областях, 2 апреля - нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в Луганской народной республике и объектам энергетики в Курской области. 3 числа сообщалось о четырех атаках ВСУ по российской энергетической инфраструктуре РФ.Крушение бомбардировщика Ту-22МЗ2 апреля в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ . Экипаж самолета из четырех человек катапультировался, один летчик погиб. Как сообщали в Минобороны РФ, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.Теракт в КрымуВ Крыму злоумышленники подожгли релейные шкафы на железной дороге в Симферопольском районе, в отношении задержанных возбуждено дело о теракте, сообщала в среду пресс-служба Железнодорожного райсуда крымской столицы. Злоумышленников задержали 31 марта. Им предъявлено обвинение в совершении террористического акта по предварительному сговору.Инцидент на ж/д вокзале СимферополяВ понедельник на железнодорожном вокзале в Симферополе был слышен громкий хлопок и произошло задымление. Как выяснилось, произошло короткое замыкание контактной рельсы электропоезда. В происшествии никто не пострадал. На некоторое время задерживались пригородные поезда и поезд дальнего следования Симферополь-Адлер.Служба по вопросам гражданстваВ России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля 2 апреля. Новое ведомство образуют на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Это поможет контролировать мигрантов, однако для глубокого решения проблемы требуется еще множество шагов, считает руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. По его мнению, необходимо создание отдельного миграционного кодекса. Еще одна важная составляющая – взаимодействие всех ведомств: как силовых, так и социальных.Рассекреченное дело АбденановойВ преддверии 80-летия Великой Победы в ФСБ обнародовали архивные документы о гибели легендарной разведчицы Алиме Абденановой. В материалах приведены показания задержанной в Чехословакии в 1945 году за измену Родине и предательство радистки разведгруппы Ларисы Гуляченко, в которых подробно рассказано о событиях в ночь на 3 октября 1943 года, когда Алиме Абденанова и сама Гуляченко, десантировались в тыл противнику в Крыму. В этих же документах отражены попытки Гуляченко переложить собственную вину за провал группы на расстрелянную фашистами Алиме, рассказы об арестах членов подполья и их дальнейшей судьбе.Заход ретейла в КрымНесколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие, сообщил на этой неделе статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе рабочей поездки в республику. По словам замминистра, уже в этом году в Крыму планируется открытие 25-30 новых крупных торговых точек сетевой торговли.Приближение холодного фронтаХолодный фронтальный раздел придет на полуостров в воскресенье и снизит температуру воздуха до минусовых значений, прогнозировала на этой неделе начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Заморозки до 2 градусов ниже нуля будут только ночью и в степных и предгорных районах, но в остальной части Крыма значения термометров будут немногим выше – всего 1-3 градуса тепла. Дневные температуры, составят 4-9 градусов тепла в течение всей следующей недели. Кроме похолодания синоптики прогнозируют и продолжительные осадки. Дождь начнется еще в воскресенье, 6 апреля, и продолжится до конца недели. В горах обещают мокрый снег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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