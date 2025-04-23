https://crimea.ria.ru/20250423/v-krymu-prokuratura-pomogla-muzhchine-s-onkologiey-prodolzhit-lechenie-1145913306.html

В Крыму прокуратура помогла мужчине с онкологией продолжить лечение

В Крыму прокуратура помогла мужчине с онкологией продолжить лечение - РИА Новости Крым, 23.04.2025

В Крыму прокуратура помогла мужчине с онкологией продолжить лечение

В Крыму после вмешательства прокуратуры мужчина с онкологией получил дорогостоящий препарат и продолжил лечение. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T21:07

2025-04-23T21:07

2025-04-23T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму после вмешательства прокуратуры мужчина с онкологией получил дорогостоящий препарат и продолжил лечение. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.По словам супруги онкобольного мужчины, с 2022 года он находится на лечении в онкодиспансере им. Ефетова в Симферополе. В 2024 году были перебои с поставками препарата, а поскольку препарат дорогостоящий, его стоимость около 300 тысяч рублей, приобретать его за свой счет семья не имела возможности."Мы сами обращались в минздрав, но, к сожалению, нам там не смогли помочь. В конце 2024 года мы обратились в прокуратуру Киевского района города Симферополя, и органы прокуратуры подали иск в суд. Иск был одобрен и в настоящее время мы получаем этот препарат без перебоев", – рассказала супруга пациента, видео опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры России.Ранее в Севастополе девочке с эпилепсией отказали в положенном бесплатном препарате, вопрос удалось решить только после вмешательства надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарствоВ Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участокДетский сад в Джанкое достроили после вмешательства прокуратуры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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