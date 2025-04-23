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В Крыму прокуратура помогла мужчине с онкологией продолжить лечение
В Крыму прокуратура помогла мужчине с онкологией продолжить лечение - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Крыму прокуратура помогла мужчине с онкологией продолжить лечение
В Крыму после вмешательства прокуратуры мужчина с онкологией получил дорогостоящий препарат и продолжил лечение. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T21:07
2025-04-23T21:07
2025-04-23T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму после вмешательства прокуратуры мужчина с онкологией получил дорогостоящий препарат и продолжил лечение. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.По словам супруги онкобольного мужчины, с 2022 года он находится на лечении в онкодиспансере им. Ефетова в Симферополе. В 2024 году были перебои с поставками препарата, а поскольку препарат дорогостоящий, его стоимость около 300 тысяч рублей, приобретать его за свой счет семья не имела возможности."Мы сами обращались в минздрав, но, к сожалению, нам там не смогли помочь. В конце 2024 года мы обратились в прокуратуру Киевского района города Симферополя, и органы прокуратуры подали иск в суд. Иск был одобрен и в настоящее время мы получаем этот препарат без перебоев", – рассказала супруга пациента, видео опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры России.Ранее в Севастополе девочке с эпилепсией отказали в положенном бесплатном препарате, вопрос удалось решить только после вмешательства надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарствоВ Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участокДетский сад в Джанкое достроили после вмешательства прокуратуры
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генпрокуратура россии, новости, новости крыма, происшествия, лекарство от рака, прокуратура республики крым, онкология
В Крыму прокуратура помогла мужчине с онкологией продолжить лечение
В Крыму больной онкологией получил дорогостоящий препарат после вмешательства прокуратуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму после вмешательства прокуратуры мужчина с онкологией получил дорогостоящий препарат и продолжил лечение. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
"Подготовленный надзорным ведомством иск помог Денису Леонову из Симферополя продолжить курс лечения онкологии. Перерыв в приеме дорогостоящего лекарства стал результатом нерасторопности чиновников, которые нарушили процедуру закупки. После вмешательства прокуратуры региональный минздрав обеспечил пациента необходимым препаратом", – сказано в сообщении.
По словам супруги онкобольного мужчины, с 2022 года он находится на лечении в онкодиспансере им. Ефетова в Симферополе. В 2024 году были перебои с поставками препарата, а поскольку препарат дорогостоящий, его стоимость около 300 тысяч рублей, приобретать его за свой счет семья не имела возможности.
"Мы сами обращались в минздрав, но, к сожалению, нам там не смогли помочь. В конце 2024 года мы обратились в прокуратуру Киевского района города Симферополя, и органы прокуратуры подали иск в суд. Иск был одобрен и в настоящее время мы получаем этот препарат без перебоев", – рассказала супруга пациента, видео опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры России.
Ранее в Севастополе девочке с эпилепсией отказали
в положенном бесплатном препарате, вопрос удалось решить только после вмешательства надзорного ведомства.
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