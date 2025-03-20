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В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участок - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участок
В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участок - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участок
В Севастополе сотрудники прокуратуры помогли пожилой женщине, ветерану труда приватизировать земельный участок, который она обрабатывала на протяжении 36 лет... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T19:22
2025-03-20T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники прокуратуры помогли пожилой женщине, ветерану труда приватизировать земельный участок, который она обрабатывала на протяжении 36 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Так, заявительница, которая также относится к категории "Дети войны", пришла на личный прием замначальника управления прокуратуры города с жалобой на действия Департамента по имущественным и земельным отношениям. Она рассказала, что с 1988 года состоит в СНТ "Энтузиаст-1" в Севастополе, где ей выделили участок площадью 400 "квадратов"."Начиная с 2021 года, женщина неоднократно обращалась в Департамент с целью приватизации данного земельного участка, однако получала отказы с указанием различных причин. Даже вступившее в законную силу решение Гагаринского районного суда г. Севастополя по иску пенсионерки о признании за ней права на приобретение в собственность бесплатно этого земельного участка не стало основанием для удовлетворения Департаментом ее заявления", - говорится в сообщении.Директору департамента прокуратура Севастополя внесла представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования был удовлетворен.После вмешательства прокуратуры земельный участок женщины, которым она пользуется с 1988 года, стал ее собственностью, отметили в пресс-службе.Ранее четверо жителей Ялты, которые остались без родителей, смогли получить положенные им по закону квартиры только после вмешательства прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратурыПрокурорская семья: как жить по закону и справедливостиПомогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
новости, новости севастополя, прокуратура города севастополя, севастополь
В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участок

В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать садовый участок

19:22 20.03.2025
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники прокуратуры помогли пожилой женщине, ветерану труда приватизировать земельный участок, который она обрабатывала на протяжении 36 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, заявительница, которая также относится к категории "Дети войны", пришла на личный прием замначальника управления прокуратуры города с жалобой на действия Департамента по имущественным и земельным отношениям. Она рассказала, что с 1988 года состоит в СНТ "Энтузиаст-1" в Севастополе, где ей выделили участок площадью 400 "квадратов".
"Начиная с 2021 года, женщина неоднократно обращалась в Департамент с целью приватизации данного земельного участка, однако получала отказы с указанием различных причин. Даже вступившее в законную силу решение Гагаринского районного суда г. Севастополя по иску пенсионерки о признании за ней права на приобретение в собственность бесплатно этого земельного участка не стало основанием для удовлетворения Департаментом ее заявления", - говорится в сообщении.
Директору департамента прокуратура Севастополя внесла представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования был удовлетворен.
После вмешательства прокуратуры земельный участок женщины, которым она пользуется с 1988 года, стал ее собственностью, отметили в пресс-службе.
Ранее четверо жителей Ялты, которые остались без родителей, смогли получить положенные им по закону квартиры только после вмешательства прокуратуры.
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