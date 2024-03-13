https://crimea.ria.ru/20240313/chetvero-sirot-v-yalte-poluchili-kvartiry-posle-vmeshatelstva-prokuratury-1135611458.html

Четверо сирот в Ялте получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Четверо сирот в Ялте получили квартиры после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Четверо сирот в Ялте получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Четверо жителей Ялты, которые остались без родителей, смогли получить положенные им по закону квартиры только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T11:34

2024-03-13T11:34

2024-03-13T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Четверо жителей Ялты, которые остались без родителей, смогли получить положенные им по закону квартиры только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым."Как показала проверка, четыре местных жителя были включены в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако по достижении 18-летнего возраста обеспечены ими не были", - говорится в сообщении.По информации ведомства, прокуратура обратилась в суд с исками о возложении на администрацию города обязанности обеспечить заявителей жильем. Квартиры должны отвечать санитарным и техническим требованиям.В январе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных прав. В 2015 году ему было предоставлено домовладение в селе Крестьяновка, непригодное для проживания: в строении была нарушена целостность кровли, отсутствовали коммуникации и отопление.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротамВмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сиротПомогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры

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2024

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прокуратура республики крым, новости крыма, крым, жилье, закон и право, ялта