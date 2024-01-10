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СК РФ возбудит уголовное дело о нарушении прав сироты в Крыму - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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СК РФ возбудит уголовное дело о нарушении прав сироты в Крыму
СК РФ возбудит уголовное дело о нарушении прав сироты в Крыму - РИА Новости Крым, 10.01.2024
СК РФ возбудит уголовное дело о нарушении прав сироты в Крыму
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T22:51
2024-01-10T22:56
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале СК РФ.По информации ведомства, несмотря на вынесенное в прошлом году решение суда о предоставлении молодому человеку благоустроенного жилого помещения, до настоящего времени его права не реализованы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли.В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по поступившему обращению начата процессуальная проверка.Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя крымского Следкома Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://crimea.ria.ru/20231208/pomogla-prokuratura-23-siroty-v-sevastopole-smogli-kupit-kvartiry-1133399433.html
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, крымский следком, новости крыма
СК РФ возбудит уголовное дело о нарушении прав сироты в Крыму

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав сироты в Крыму

22:51 10.01.2024 (обновлено: 22:56 10.01.2024)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале СК РФ.
"К председателю СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр обратился 28-летний сирота из Республики Крым. В 2015 году ему было предоставлено домовладение в селе Крестьяновка, непригодное для проживания: в строении нарушена целостность кровли, отсутствуют коммуникации и отопление", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, несмотря на вынесенное в прошлом году решение суда о предоставлении молодому человеку благоустроенного жилого помещения, до настоящего времени его права не реализованы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по поступившему обращению начата процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя крымского Следкома Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымКрымский СледкомНовости Крыма
 
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