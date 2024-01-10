https://crimea.ria.ru/20240110/sk-rf-vozbudit-ugolovnoe-delo-o-narushenii-prav-siroty-v-krymu-1134103163.html

СК РФ возбудит уголовное дело о нарушении прав сироты в Крыму

СК РФ возбудит уголовное дело о нарушении прав сироты в Крыму - РИА Новости Крым, 10.01.2024

СК РФ возбудит уголовное дело о нарушении прав сироты в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T22:51

2024-01-10T22:51

2024-01-10T22:56

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале СК РФ.По информации ведомства, несмотря на вынесенное в прошлом году решение суда о предоставлении молодому человеку благоустроенного жилого помещения, до настоящего времени его права не реализованы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли.В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по поступившему обращению начата процессуальная проверка.Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя крымского Следкома Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://crimea.ria.ru/20231208/pomogla-prokuratura-23-siroty-v-sevastopole-smogli-kupit-kvartiry-1133399433.html

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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, крымский следком, новости крыма