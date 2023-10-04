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Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот
Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот
В Севастополе после вмешательства прокуратуры дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, получили положенное им жилье – дом на 36 квартир введен в... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T17:35
2023-10-04T17:35
прокуратура города севастополя
новости крыма
севастополь
жилье в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе после вмешательства прокуратуры дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, получили положенное им жилье – дом на 36 квартир введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в профильном ведомстве.Органы прокуратуры направили в суд исковые заявления о возложении на городской департамент капитального строительства обязанности обеспечить 36 сирот новыми квартирами, которые в 2021–2022 годах были удовлетворены.По актам прокурорского реагирования власти города выделили дополнительное финансирование для скорейшего завершения строительства объекта в размере 60 млн рублей.Ключи от новых благоустроенных квартир уже вручены 25 сиротам, еще 11 человек получат их чуть позже.Ранее в Керчи десять сирот получили ключи от благоустроенных квартир, случилось это только после вмешательства прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купитьВ Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратурыБез прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартиры
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прокуратура города севастополя, новости крыма, севастополь, жилье в крыму, крым
Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот

Прокуратура: в Севастополе жилой дом на 36 квартир для детей-сирот ввели в эксплуатацию

17:35 04.10.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяПрокуратура города Севастополя провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот
Прокуратура города Севастополя провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе после вмешательства прокуратуры дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, получили положенное им жилье – дом на 36 квартир введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в профильном ведомстве.
Органы прокуратуры направили в суд исковые заявления о возложении на городской департамент капитального строительства обязанности обеспечить 36 сирот новыми квартирами, которые в 2021–2022 годах были удовлетворены.

"В частности, прокуратурой обеспечивалось надзорное сопровождение строительства жилого многоквартирного дома по ул. Шевкопляса в г. Инкермане, которое осуществлялось в рамках государственной программы г. Севастополя "Жилище". Квартиры в нем предназначены для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения", – говорится в сообщении.

По актам прокурорского реагирования власти города выделили дополнительное финансирование для скорейшего завершения строительства объекта в размере 60 млн рублей.

"В настоящее время жилой дом на 36 квартир для детей-сирот введен в эксплуатацию", – уточнили в прокуратуре Севастополя.

Ключи от новых благоустроенных квартир уже вручены 25 сиротам, еще 11 человек получат их чуть позже.
Ранее в Керчи десять сирот получили ключи от благоустроенных квартир, случилось это только после вмешательства прокуратуры.
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Прокуратура города СевастополяНовости КрымаСевастопольЖилье в КрымуКрым
 
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