https://crimea.ria.ru/20231004/vmeshalas-prokuratura-v-sevastopole-dostroili-dom-dlya-36-detey-sirot-1131855134.html

Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот

Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот

В Севастополе после вмешательства прокуратуры дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, получили положенное им жилье – дом на 36 квартир введен в... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T17:35

2023-10-04T17:35

2023-10-04T17:35

прокуратура города севастополя

новости крыма

севастополь

жилье в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе после вмешательства прокуратуры дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, получили положенное им жилье – дом на 36 квартир введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в профильном ведомстве.Органы прокуратуры направили в суд исковые заявления о возложении на городской департамент капитального строительства обязанности обеспечить 36 сирот новыми квартирами, которые в 2021–2022 годах были удовлетворены.По актам прокурорского реагирования власти города выделили дополнительное финансирование для скорейшего завершения строительства объекта в размере 60 млн рублей.Ключи от новых благоустроенных квартир уже вручены 25 сиротам, еще 11 человек получат их чуть позже.Ранее в Керчи десять сирот получили ключи от благоустроенных квартир, случилось это только после вмешательства прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купитьВ Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратурыБез прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартиры

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, новости крыма, севастополь, жилье в крыму, крым