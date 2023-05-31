https://crimea.ria.ru/20230531/v-sevastopole-ukrainskiy-dolgostroy-zavershat-pod-kontrolem-prokuratury-1129099985.html

В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры

В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры - РИА Новости Крым, 31.05.2023

В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры

Строительство проблемных многоэтажек, начатое еще в украинский период в Севастополе, взяла под контроль прокуратура. Теперь жилой комплекс, который должен был... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T12:22

2023-05-31T12:22

2023-05-31T12:39

севастополь

прокуратура города севастополя

строительство

крым

максим жук

павел иено

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Строительство проблемных многоэтажек, начатое еще в украинский период в Севастополе, взяла под контроль прокуратура. Теперь жилой комплекс, который должен был появиться в 2014-м, обещают сдать этой осенью, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Недостроенный жилой комплекс на проспекте Генерала Острякова, 244, включен в Единый реестр проблемных объектов. Эти дома должны были сдать в эксплуатацию еще до марта 2014 года. Но и сегодня более 170 семей не получили ключей от новых квартир.Восстановить права дольщиков взялись прокуратура и правительство. В 2020-м ЖСК "Остряково", занимавшееся строительством, признали банкротом. А в 2022 году права и обязанности организации по завершению работ передали Фонду защиты прав дольщиков Севастополя. К строительству привлекли подрядчика. Финансирование достройки проблемных многоэтажек переложили на Фонд и бюджет города.Но и сегодня у дольщиков остаются вопросы и непонимание ситуации. Пообщаться с людьми на стройплощадку лично выезжали прокурор города Максим Жук и врио губернатора Павел Иено.Теперь в части строительства есть новые вводные от надзорного ведомства.Прокурору района поручено ежемесячно выезжать на стройплощадку и проверять "динамику хода работ". Кроме того, на контроль прокуратуры взят вопрос финансирования строительства.В правительстве говорят: в планах завершить строительство нынешней осенью.По информации правительства, работы выполняет подрядная организация "СУ-82", директор которой при встрече уже представил схему благоустройства придомовой территории.Ранее стало известно, что завершение проблемного строительства многоэтажек в Симферополе взял под контроль Следком Крыма, – возведение домов будет идти по новому плану и под надзором следователя. Читайте также на РИА Новости Крым:Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, строительство, крым, максим жук, павел иено, новости крыма