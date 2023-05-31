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В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры
В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры
Строительство проблемных многоэтажек, начатое еще в украинский период в Севастополе, взяла под контроль прокуратура. Теперь жилой комплекс, который должен был... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T12:22
2023-05-31T12:39
севастополь
прокуратура города севастополя
строительство
крым
максим жук
павел иено
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Строительство проблемных многоэтажек, начатое еще в украинский период в Севастополе, взяла под контроль прокуратура. Теперь жилой комплекс, который должен был появиться в 2014-м, обещают сдать этой осенью, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Недостроенный жилой комплекс на проспекте Генерала Острякова, 244, включен в Единый реестр проблемных объектов. Эти дома должны были сдать в эксплуатацию еще до марта 2014 года. Но и сегодня более 170 семей не получили ключей от новых квартир.Восстановить права дольщиков взялись прокуратура и правительство. В 2020-м ЖСК "Остряково", занимавшееся строительством, признали банкротом. А в 2022 году права и обязанности организации по завершению работ передали Фонду защиты прав дольщиков Севастополя. К строительству привлекли подрядчика. Финансирование достройки проблемных многоэтажек переложили на Фонд и бюджет города.Но и сегодня у дольщиков остаются вопросы и непонимание ситуации. Пообщаться с людьми на стройплощадку лично выезжали прокурор города Максим Жук и врио губернатора Павел Иено.Теперь в части строительства есть новые вводные от надзорного ведомства.Прокурору района поручено ежемесячно выезжать на стройплощадку и проверять "динамику хода работ". Кроме того, на контроль прокуратуры взят вопрос финансирования строительства.В правительстве говорят: в планах завершить строительство нынешней осенью.По информации правительства, работы выполняет подрядная организация "СУ-82", директор которой при встрече уже представил схему благоустройства придомовой территории.Ранее стало известно, что завершение проблемного строительства многоэтажек в Симферополе взял под контроль Следком Крыма, – возведение домов будет идти по новому плану и под надзором следователя. Читайте также на РИА Новости Крым:Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму
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севастополь, прокуратура города севастополя, строительство, крым, максим жук, павел иено, новости крыма
В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры

В Севастополе украинский долгострой взяла на контроль прокуратура

12:22 31.05.2023 (обновлено: 12:39 31.05.2023)
 
Дом пайщиков ЖК "Остряково"
Дом пайщиков ЖК Остряково
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Строительство проблемных многоэтажек, начатое еще в украинский период в Севастополе, взяла под контроль прокуратура. Теперь жилой комплекс, который должен был появиться в 2014-м, обещают сдать этой осенью, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Недостроенный жилой комплекс на проспекте Генерала Острякова, 244, включен в Единый реестр проблемных объектов. Эти дома должны были сдать в эксплуатацию еще до марта 2014 года. Но и сегодня более 170 семей не получили ключей от новых квартир.
"В ходе прокурорских проверок установлено, что длительное неисполнение ЖСК "Остряково" обязательств по завершению строительства сопровождалось "двойными" продажами помещений. По этим фактам по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование которого еще не завершено", – рассказали в ведомстве.
Восстановить права дольщиков взялись прокуратура и правительство. В 2020-м ЖСК "Остряково", занимавшееся строительством, признали банкротом. А в 2022 году права и обязанности организации по завершению работ передали Фонду защиты прав дольщиков Севастополя. К строительству привлекли подрядчика. Финансирование достройки проблемных многоэтажек переложили на Фонд и бюджет города.
Но и сегодня у дольщиков остаются вопросы и непонимание ситуации. Пообщаться с людьми на стройплощадку лично выезжали прокурор города Максим Жук и врио губернатора Павел Иено.
Теперь в части строительства есть новые вводные от надзорного ведомства.
"Этот объект мы оставляем на контроле вплоть до его полного ввода в эксплуатацию. Работа будет продолжена вместе с правительством города. Прокуратурой города будет обеспечено постоянное надзорное сопровождение всех мероприятий по завершению строительства и восстановлению прав пайщиков", – сказал Жук.
Прокурору района поручено ежемесячно выезжать на стройплощадку и проверять "динамику хода работ". Кроме того, на контроль прокуратуры взят вопрос финансирования строительства.
В правительстве говорят: в планах завершить строительство нынешней осенью.
"На данный момент на объекте ведутся строительно-монтажные работы с планируемым сроком завершения в сентябре 2023 года. Готовность объекта составляет 82,5%", – сказал Иено.
По информации правительства, работы выполняет подрядная организация "СУ-82", директор которой при встрече уже представил схему благоустройства придомовой территории.
Ранее стало известно, что завершение проблемного строительства многоэтажек в Симферополе взял под контроль Следком Крыма, – возведение домов будет идти по новому плану и под надзором следователя.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяСтроительствоКрымМаксим ЖукПавел ИеноНовости Крыма
 
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