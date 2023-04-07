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Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве
Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве
Трое жителей Ялты предстанут перед судом за обман 78 граждан при долевом строительстве многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T20:11
2023-04-07T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Трое жителей Ялты предстанут перед судом за обман 78 граждан при долевом строительстве многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Злоумышленники, действуя от имени жилищно-строительного кооператива, похитили у участников долевого строительства домов свыше 24 млн рублей.Правоохранители завершили предварительное расследование по делу, фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. За мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.По информации МВД, в полицию продолжают обращаться граждане, пострадавшие от действий аферистов. По дополнительным фактам возбуждаются новые уголовные дела. Известно, что сообщники обещали пайщикам возвести еще один дом, заключили в МВД.Ранее в Крыму задержали двух аферистов, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. По данным следствия, один из фигурантов приехал в Крым из Оренбургской области и познакомился с местным жителем, который находился под следствием по делу о мошенничестве. Гость полуострова представился сотрудником ФСБ и предложил "уладить вопрос" за 4 млн рублей. При этом 2,5 млн из этой суммы он обещал отдать в качестве "взятки коллегам", остальное оставить себе на "оперативные расходы". Для убедительности даже свозил крымчанина в Москву на встречу со своим подельником, который выполнил роль одного из силовиков. Правоохранители задержали всех троих, вскоре они предстанут перед судом.Читайте также на РИА Новости Крым:Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенникВ Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартирОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей
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Новости
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мошенничество, крым, новости, новости крыма, ялта, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, общество
Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве

МВД: троих жителей Ялты осудят за обман 78 граждан при долевом строительстве домов

20:11 07.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Трое жителей Ялты предстанут перед судом за обман 78 граждан при долевом строительстве многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Злоумышленники, действуя от имени жилищно-строительного кооператива, похитили у участников долевого строительства домов свыше 24 млн рублей.
"Они возвели на заранее арендованных земельных наделах пять домов, еще три объекта недвижимости они не достроили. Убеждая потенциальных покупателей в законности своей деятельности, обвиняемые демонстрировали "продаваемые" квартиры, а также предоставляли документы о правах на земельный участок. Тем не менее, дольщики в право собственности вступить не смогли, поскольку у застройщика отсутствовали разрешительные документы на строительство", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители завершили предварительное расследование по делу, фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. За мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.
По информации МВД, в полицию продолжают обращаться граждане, пострадавшие от действий аферистов. По дополнительным фактам возбуждаются новые уголовные дела. Известно, что сообщники обещали пайщикам возвести еще один дом, заключили в МВД.
Ранее в Крыму задержали двух аферистов, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. По данным следствия, один из фигурантов приехал в Крым из Оренбургской области и познакомился с местным жителем, который находился под следствием по делу о мошенничестве. Гость полуострова представился сотрудником ФСБ и предложил "уладить вопрос" за 4 млн рублей. При этом 2,5 млн из этой суммы он обещал отдать в качестве "взятки коллегам", остальное оставить себе на "оперативные расходы". Для убедительности даже свозил крымчанина в Москву на встречу со своим подельником, который выполнил роль одного из силовиков. Правоохранители задержали всех троих, вскоре они предстанут перед судом.
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