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Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии
Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии
Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с ее переизбранием на пост президента Молдавии, говорится в распространенном Белым домом заявлении главы... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T17:02
2024-11-04T17:21
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
молдавия
майя санду
выборы
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с ее переизбранием на пост президента Молдавии, говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%, сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков.Он отметил, что переизбрание Санду состоялось через две недели после того, как жители Молдавии поддержали на референдуме поправку к конституции, предполагающую вступление страны в Европейский союз.Байден также бездоказательно обвинил Россию в якобы попытках "подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии", которые, по его утверждениям, "не принесли результата". "Народ Молдавии реализовал свое демократическое право выбирать будущее своей страны и выбрал курс, ориентированный на Европу и демократические ценности", – подчеркнул он.На прошедшем 20 октября референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
https://crimea.ria.ru/20241104/partiya-sotsialistov-moldavii-obyavila-sandu-nelegitimnym-prezidentom-1141604746.html
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, молдавия, майя санду, выборы, политика
Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии

Президент США Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии

17:02 04.11.2024 (обновлено: 17:21 04.11.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с ее переизбранием на пост президента Молдавии, говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%, сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков.

"Поздравляю Майю Санду с ее историческим переизбранием на пост президента Молдавии. В воскресенье народ Молдавии пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду о безопасной, процветающей и демократической стране", – говорится в заявлении Байдена, распространенном в понедельник.

Он отметил, что переизбрание Санду состоялось через две недели после того, как жители Молдавии поддержали на референдуме поправку к конституции, предполагающую вступление страны в Европейский союз.
Байден также бездоказательно обвинил Россию в якобы попытках "подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии", которые, по его утверждениям, "не принесли результата". "Народ Молдавии реализовал свое демократическое право выбирать будущее своей страны и выбрал курс, ориентированный на Европу и демократические ценности", – подчеркнул он.
На прошедшем 20 октября референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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