https://crimea.ria.ru/20241104/bayden-pozdravil-sandu-s-pereizbraniem-na-post-prezidenta-moldavii-1141605767.html

Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии

Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии

Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с ее переизбранием на пост президента Молдавии, говорится в распространенном Белым домом заявлении главы... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T17:02

2024-11-04T17:02

2024-11-04T17:21

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

молдавия

майя санду

выборы

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с ее переизбранием на пост президента Молдавии, говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%, сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков.Он отметил, что переизбрание Санду состоялось через две недели после того, как жители Молдавии поддержали на референдуме поправку к конституции, предполагающую вступление страны в Европейский союз.Байден также бездоказательно обвинил Россию в якобы попытках "подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии", которые, по его утверждениям, "не принесли результата". "Народ Молдавии реализовал свое демократическое право выбирать будущее своей страны и выбрал курс, ориентированный на Европу и демократические ценности", – подчеркнул он.На прошедшем 20 октября референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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молдавия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, молдавия, майя санду, выборы, политика